Khloé Kardashian répond enfin aux fans qui disent qu’elle est hypocrite pour pardonner à Tristan Thompson

Au cas où vous n’auriez pas suivi les Kardashian récemment, Khloe Kardashian s’est occupée des conséquences de son ex-petit ami, l’infidélité de Tristan Thompson. Les drames se sont déroulés dans la ville de Kardashian l’année dernière lorsque Thompson a été repéré en train de s’entraîner avec la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Après avoir appris l’affaire Thompson et Woods, l’ensemble du clan Kardashian-Jenner a coupé toute communication avec les deux tricheurs.

Après presque un an de séparation avec le père de sa fille, Khloé a décidé de pardonner à Thompson et d’essayer de travailler sur une relation de coparentalité saine avec la star de la NBA.

Il semble que Kardashian essaie définitivement d’être la plus grande personne, mais les fans ne sont pas satisfaits de la façon dont elle gère la situation. Voici pourquoi certaines personnes appellent Khloé Kardashian un hypocrite.

L’histoire mouvementée de Tristan Thompson et Khloé Kardashian

Les Kardashian-Jenners sur le tapis rouge | Rodin Eckenroth / WireImage

Toute la relation de Kardashian et Thompson a tourné autour des scandales de tricherie et des trahisons. Le couple a commencé à se fréquenter vers août 2016. En janvier 2017, l’ex-petite amie de Thompson, Jordan Craig, a donné naissance au fils de Thompson et a affirmé que Thompson l’avait trompée avec Kardashian alors qu’elle était enceinte.

Cette nouvelle a provoqué un léger hoquet dans la relation de Thompson et Kardashian, mais la star de KUWTK a affirmé que Thompson était complètement célibataire lorsque les deux ont commencé leur relation.

Au cours des prochains mois, la relation de Thompson et Kardashian a continué de se renforcer. Et en septembre 2017, Kardashian a annoncé qu’elle et le joueur de Cleveland Cavaliers attendaient leur premier enfant ensemble.

Mais leur moment heureux n’a pas duré trop longtemps. Deux semaines après l’annonce de Kardashian, Thompson a été surprise en train de devenir un peu trop à l’aise avec une femme inconnue dans un club.Cependant, Khloe n’a découvert cela que quelques semaines avant d’accoucher de sa fille, True.

Bien que leur relation ait été difficile, Thompson était présent pour la naissance de sa fille. Et pour l’année suivante, Kardashian et Thompson semblaient essayer de travailler sur leur relation.

Tristan Thompson et Jordyn Woods

Après la naissance de leur fille, il semblait y avoir une nouvelle rumeur toutes les deux semaines sur la façon dont Thompson avait été surpris en train de tromper Kardashian. La dernière goutte, cependant, a été lorsque Thompson a été surpris en train d’embrasser la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods, lors d’une fête.

Immédiatement après la nouvelle de Thompson et Woods, Kardashian a mis fin aux choses avec le père de son enfant. Kylie avait également cessé d’être amie avec Woods et a dit qu’elle avait l’impression qu’elle ne pouvait plus faire confiance à son amie.

Pourquoi les fans appellent-ils Khloé Kardashian un hypocrite?

Dans un récent épisode de Keeping Up with the Kardashians, il a été révélé que Khloe avait pardonné à Thompson et que les deux travaillaient ensemble pour élever leur fille. Sa sœur aînée, Kim, avait même invité Thompson à dîner pour essayer d’enterrer la hache de guerre.

Selon le magazine américain, alors que l’émission était diffusée, un fan avait écrit sur Twitter: «Ils ont donc pardonné à Tristan d’avoir trompé Khloe, ils doivent donc pardonner à Jordyn aussi depuis qu’il l’a embrassée sans son consentement! J’aime tout [the women] dans cette famille mais je ne peux pas être d’accord avec l’hypocrisie. “

Khloe a vu le message et n’a pas tardé à répondre: «Nous avons pardonné à toutes les parties! Et le consentement est proche de dire. L’histoire entière est du ouï-dire, mais je vous laisse courir avec ce que vous voulez. Si vous êtes un vrai fan, vous auriez suivi mes histoires Insta où j’ai répété à plusieurs reprises comment j’ai pardonné aux deux parties et je veux que les deux parties soient en paix. Et c’est pour le bien-être mental de chacun. “

Pour la défense de Khloe, dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians, elle ne pensait pas que Woods était à blâmer pour l’incident. Et il est logique qu’elle essaie de former une amitié avec Thompson, car elle sera obligée de communiquer régulièrement avec lui pendant au moins 17 ans de plus.