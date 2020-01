KIA et Conalep signent un accord de collaboration et de dons

Le SEP a publié une déclaration annonçant que la société automobile basée en Corée KIA a signé un accord avec le National College of Technical Professional Education (Conalep), pour aider à la formation des étudiants dans la carrière de technicien automobile.

Initialement, l’accord établit le don de deux voitures de la marque coréenne, ainsi que du matériel pédagogique qui cherchera à aider à améliorer la préparation des étudiants du campus Iztapalapa IV de Mexico, où un peu plus de 500 étudiants du campus peuvent apprendre de première main avec la technologie automobile KIA.

Cela a été expliqué par Esteban Moctezuma, secrétaire à l’éducation publique:

“Avec cela, l’éducation, les entreprises, les travailleurs et le gouvernement feront de ce modèle une plate-forme de développement et de bien-être pour tous.”

Enrique Ku Herrera, le directeur de Conalep, en a également parlé:

«Cette action renforcera les pratiques, l’apprentissage et la qualité pédagogique des étudiants dans le domaine automobile. En ces temps de transformation, et selon les principes de la New Mexican School, il est nécessaire de renforcer les alliances qui génèrent de meilleures opportunités de développement pour les étudiants qui entreprennent leurs projets de vie axés sur le développement technologique automobile. »

Pour sa part, Horacio Chavez, directeur de KIA Motors Mexico, a déclaré que l’entreprise est toujours consciente d’être liée à l’éducation.

“KIA Motors Mexico fait don de ces unités afin que les étudiants connaissent, pratiquent et perfectionnent leur apprentissage grâce à une technologie de pointe en électronique, en mécanique et en efficacité automobile.”

La déclaration indique également que Conalep et KIA Motors México ont des accords de collaboration visant à développer des pratiques professionnelles des étudiants de l’institution, ainsi que l’octroi de bourses et le placement des diplômés dans les postes de l’entreprise via une banque d’emplois.

La cérémonie de don a également réuni: Yong Hun Ko, HOD After Sales et Alejandro Medina, National After Sales Manager, tous deux de KIA Motors Mexico; Rolando de Jesús López Saldaña, secrétaire général du CONALEP; Miguel Ángel Núñez Pérez, chef de l’unité des opérations décentralisées du CDMX du CONALEP; Beatriz Adriana Olivares Pinal, directrice générale de l’Institut des jeunes du CDMX; Rubí Sánchez Gallegos, président de l’Association des entreprises d’Iztapalapa; Patricia Flores Romero, directrice du campus CONALEP Iztapalapa IV; personnel enseignant, étudiants et invités spéciaux.

