Kiana Ledé livre “Jam At Me”.

L’oiseau chanteur de R&B Kiana Ledé a récemment permis au public d’entrer dans son monde. En novembre, la native de Phoenix, Arizona nous a dit qu’elle était prête à saisir sa deuxième chance de devenir une star après avoir été libérée de RCA il y a des années. L’année dernière, elle a terminé sa première tournée en tête d’affiche, et maintenant il est temps pour elle de devenir encore plus vulnérable avec les fans. “Je me concentre maintenant sur l’approfondissement des personnes”, nous a-t-elle dit exclusivement. “[I only let people know] la quantité de vérité que je voulais qu’ils sachent “, a-t-elle avoué.” Il est temps de démolir le mur et d’approfondir la vérité. ”

Kiana Ledé entre en 2020 avec un nouveau single juste avant la fin du premier mois avec son “Mad At Me”. offre. Sur la piste, Kiana fait savoir que si quelqu’un veut fléchir sur elle, elle est prête à tout. Le chœur échantillonne le tube classique d’Outkast “So Fresh, So Clean” de leur quatrième album studio Stankonia, alors donnez “Mad At Me”. une écoute et dites-nous ce que vous pensez de la confiture R&B de Kiana Ledé.

Paroles Quotable

Tu sais que le problème est que tu sembles y être trop investi

Tu vas raccrocher, quoi de neuf? Pourquoi tu le remets en question?

Tu ressembles à cette conversation qui t’excite

Comme je te baise, comme tu l’aimes

.