Kibombo arrive dans la ville sans réponses en conserve

Nous vivons dans un pays où, malheureusement, nous finissons par parler de violence à différents niveaux chaque jour, mais comment la violence est-elle incubée en chacun de nous? Monique Zepeda thérapeute et spécialiste de la prévention de la violence et de l’intimidation nous a accompagnés à Sopitas X Aire Libre pour parler de Kibombo, l’une des œuvres les plus remarquables de la dernière Foire internationale du livre pour enfants et jeunes.

Kibombo raconte l’histoire de deux enfants qui, comme tous les enfants, ont de nombreuses questions à résoudre et surtout des circonstances complexes auxquelles ils sont confrontés dans la réalité. Au début, on pourrait penser que c’est un livre pour enfants, même si en réalité c’est un livre qui nous fait nous interroger sur l’importance d’apprendre à poser et surtout comment affronter et répondre à ces questions inconfortables et difficiles et surtout elles sont “Réponses en conserve”.

Les outils de communication élémentaires et élémentaires, c’est-à-dire «Kibombo fait irruption dans la capitale», peuvent être trouvés dans les librairies et sont fortement recommandés pour les adultes et les enfants.

De plus, nous avons discuté avec Sergio Hernández Villaseñor, directeur général de la qualité de l’air du ministère de l’Environnement de Mexico à propos de la nouvelle norme environnementale qui est entrée en vigueur la semaine dernière, ainsi que des attentes concernant les imprévus environnementaux qui nous attendent. ce 2020.

Bien sûr, il y avait aussi de la très bonne musique et les recommandations d’Issa Plancarte sur les meilleurs bars analogiques à visiter dans la ville.

