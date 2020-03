Kid Chaos entre dans la WWE – / Film

Pendant des années, nous avons parlé de la façon dont Hollywood ne fait pas les mêmes types de films qu’auparavant, mais Netflix semble déterminé à ne pas laisser complètement disparaître ces modèles plus anciens qui avaient réussi. Ces dernières années, le service de streaming a inauguré une résurgence de rom-com et a redonné vie au thriller d’action à budget moyen, et il semble maintenant qu’ils ressuscitent à la fois le fantasme axé sur les enfants et le film de sport familial à en même temps avec L’événement principal, dans lequel un jeune garçon trouve un masque de catch magique et devient une superstar de la WWE. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce du Main Event

Regarder une bande-annonce comme celle-ci donne l’impression de revenir dans une autre époque d’Hollywood – une époque où des films comme Rookie of the Year, The Big Green et The Mighty Ducks étaient toujours considérés comme des entreprises rentables pour les grands studios. Infuser un film de sport avec de la fantaisie a déjà été fait auparavant – Collider m’a rappelé le film de basket-ball Like Mike, auquel je n’avais pas pensé depuis sa sortie en 2002 – et il semble y avoir beaucoup de «donner aux intimidateurs un avant-goût de leur propres moments de la médecine »qui étaient des agrafes de ces films centrés sur les enfants depuis des années.

Le Main Event est dirigé par Jay Karas, qui a dirigé des épisodes de Workaholics, Parks and Recreation, Superstore, et plus encore, mais qui est peut-être encore plus connu pour avoir réalisé des comédies spéciales pour des comédiens comme Adam Devine, Demetri Martin, Bill Burr, Ali Wong, Eddie Griffin, Jeff Ross, D.L. Hughley, Larry Wilmore et Tom Green. Et j’aime toujours voir Adam Pally (Happy Endings) et Ken Marino (Party Down) apparaît, nous devons donc voir si les deux peuvent profiter au maximum de leur temps d’écran ici.

Voici la description officielle du film:

Après avoir découvert un masque magique, un garçon de 11 ans participe à une compétition pour devenir la prochaine superstar de la WWE. Quand Leo Thompson (Seth Carr), 11 ans, découvre un masque de catch magique qui lui confère une super force, il l’utilise pour participer à une compétition de la WWE. Avec le soutien de sa grand-mère (Tichina Arnold), Leo fera tout ce qu’il faut pour réaliser son rêve de devenir une superstar de la WWE. Un enfant peut-il tout gagner, face à des challengers épiques sur le ring? Réalisé par Jay Karas, THE MAIN EVENT partage Adam Pally, Ken Marino et met en vedette les superstars de la WWE Kofi Kingston, The Miz et Sheamus.

Le Main Event frappe Netflix sur 10 avril 2020.

Articles sympas du Web: