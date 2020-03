Kid Cudi cité sur la dépression dans le manuel de psychologie

La lettre ouverte que Kid Cudi a écrite lors de son admission en réadaptation en 2016 a été citée dans un manuel de psychologie.



Le plaidoyer en faveur de la santé mentale a été un trait d’union dans la discographie et la carrière de Kid Cudi. Il a toujours été incroyablement généreux en ce qui concerne son ouverture avec ses fans à propos de ses luttes contre l’anxiété et la dépression. Il a été félicité pour avoir attiré l’attention sur ces questions et avoir fait sentir à des millions de personnes qu’elles n’étaient pas seules.

Cependant, Cudi n’a pas seulement souligné ses moments les plus sombres; il a également souligné l’importance et l’efficacité de demander de l’aide lors de leur expérience. En 2016, le rappeur de Cleveland a rédigé une longue lettre ouverte, détaillant comment il allait s’admettre dans un centre de réadaptation pour traiter ses pensées suicidaires et son épisode de dépression particulièrement grave. Depuis cette période, il a été une source de lumière inspirante, célébrant la vie dans sa musique et diffusant des messages d’espoir sur les réseaux sociaux.

Bennett Raglin / .

L’un des fans de Cudder est tombé sur une citation de lui dans leur manuel de psychologie et l’a contacté sur Twitter pour attirer l’attention sur elle. La citation a été extraite de sa lettre de 2016: “Mon anxiété et ma dépression ont régné sur ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne … Idk à quoi ressemble la paix.” Bien que seule une courte description et une photo de Cudi soient montrées sur la photo, le message recherché semble être que même les artistes “extrêmement prospères” peuvent souffrir de maladie mentale et tirer profit du traitement.

En réponse au tweet de son fan, il a écrit: “Wow c’est génial !! Merci pour toi aussi! Merci pour le ridin avec moi toutes ces années!”

