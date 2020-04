Kid Cudi revient avec son nouveau single «Leader of the Delinquents»

M. Rager est de retour.

Après avoir taquiné la chanson sur Instagram Live la semaine dernière, Kid Cudi lance son premier single en près de deux ans, “Leader of the Delinquents”.

“Bonjour mes amis, c’est à nouveau Cudder / Gotta smack ’em with a shit before the world ends”, a-t-il rap sur le morceau produit par Dot Da Genius, qu’il a joué en direct en 2012.

“J’ai juste envie de mettre quelque chose au monde”, a déclaré le rappeur de Cleveland lors de son livestream sur Instagram, où il a été rejoint par Jaden Smith. «Et vous donner quelque chose à vous détendre et à vibrer.»

“Delinquents” marque la première sortie de Cudi depuis Kids See Ghosts de 2018, son album collaboratif avec Kanye West et la première musique solo depuis Passion, Pain & Demon Slayin en 2016.

King Wizard prépare actuellement son septième album studio, Entergalactic, inspiré de sa prochaine série de musique d’animation pour adultes pour Netflix. Il fait équipe avec le créateur de “Black-ish” Kenya Barris sur le spectacle, qui fera ses débuts plus tard cette année.

“Mon prochain album sera la musique de la première saison de l’émission, et la musique racontera l’histoire”, a-t-il déclaré à Complex. “Donc, beaucoup de chansons ne sont pas vraiment du point de vue de Scott; ils sont du point de vue du personnage. “

Il expérimente de nouveaux sons, tout en restant fidèle à lui-même. “Je fais de mon mieux pour introduire de nouveaux sons et pousser l’enveloppe, soniquement. Donc ça va toujours être comme tout ce que les gens aiment de la musique de Kid Cudi. La seule différence est que ça va être raconté sous un angle différent. »

Et ce n’est que le début. “Beaucoup de choses passionnantes vont bientôt arriver … au cours des deux prochaines semaines, en fait”, a-t-il déclaré aux fans lors du live de vendredi. “Alors restez à l’écoute. Beaucoup de merde génial. “