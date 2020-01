Kid Nicole Kidman a pensé à la retraite quand elle est tombée enceinte

Nicole Kidman

L’actrice quand elle est tombée enceinte de sa fille Sunday Rose, a pensé: “C’est ça, j’ai fini.”

La star hollywoodienne Nicole Kidman a déclaré qu’elle envisageait de quitter son emploi d’actrice pour devenir mère à temps plein lorsqu’elle est tombée enceinte.

Kidman est une mère adoptive d’Isabella, 27 ans, et de Connor, 24 ans, avec son ex-mari Tom Cruise et ses filles biologiques Sunday Rose, 11 ans et Faith, neuf ans, avec son épouse Keith Urban.

Elle a déclaré: «Je suis heureuse que lorsque je suis tombée enceinte de Sunny, je n’ai pas tout abandonné. Parce que je pensais: “C’est ça, j’ai fini.” J’étais dans ce genre d’euphorie de la grossesse et j’ai dit: “Oui, c’est-à-dire que je prends ma retraite.”

«Ma mère a vraiment dit: ne fais pas ça. Gardez juste un petit doigt dans l’eau. »

L’actrice de «Moulin Rouge!» Elle est contente de sa décision, mais souhaite avoir «plus de temps» pour pouvoir accorder à sa famille l’attention dont elle a besoin, alors qu’elle peut entreprendre tous les projets créatifs qui l’intéressent.

Elle a déclaré au magazine Heat: «J’aurais aimé avoir plus de temps. J’ai deux filles et j’ai un mari dont je suis profondément amoureux, un grand garçon et un homme bon, et nous avons une unité familiale très forte qui nécessite énormément de temps. »

«Par conséquent, je n’ai pas toutes les opportunités d’aller soutenir tous les efforts artistiques que j’aimerais faire. J’aime ma famille et je veux l’équilibre. »

La star de “Bombshell” a déclaré que son mari lui donnait “l’équilibre” dans sa vie dont elle avait toujours rêvé.

Elle a déclaré: «J’aime me détendre en méditant, mais ce qui me rend plus à l’aise et en sécurité, c’est d’être avec Keith. Avoir un partenaire à vos côtés, quelqu’un à qui vous pouvez parler, qui vous aime et qui vous aimez, équilibre tout. Avant de le rencontrer, j’avais plus peur. Maintenant, je me sens protégé grâce à ce grand ami et merveilleux compagnon que j’ai. »

