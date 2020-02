‘Kidding’ met la musique et Ariana Grande la voix dans un épisode qui fait déjà partie de l’histoire de la télévision

Dans le meilleur des cas, la maison doit être notre espace sûr, représentatif de qui nous sommes et de l’image que nous voulons véhiculer sur nous-mêmes. Il y a ceux qui vivent du feu partout, comme le personnage de Samantha Morton dans “Synecdoche, New York”, hypothéquée dans une tragédie perpétuelle; et qui sont prêts à éteindre ces fusées éclairantes, comme Jeff Piccirillo, qui donne vie à Jim Carrey dans ‘Kidding’.

Malgré le début d’une tragédie aussi immense que la mort d’un fils, la fiction de Showtime a inondé sa deuxième saison d’un précieux optimisme, remplissant ainsi l’objectif de son créateur, Dave Holstein, de “commencer une série dans le noir et la mettre en lumière année après année“Une route vers la sortie de secours du tunnel d’autodestruction que peu de personnages ont parcouru avec autant de garbo que M. Pickles, l’alter ego de Jeff, qui a touché le fond de la manière la plus didactique dans le cinquième épisode du nouvel épisode, situé entièrement dans le programme pour enfants dirigé par le protagoniste de «Kidding».

L’univers de ‘Kidding’ prend vie lors d’un numéro musical

Le retour de ‘Mr. Pickles ‘Puppet Time’ arrive dans le processus de transition: Jeff et sa sœur Deirdre (Catherine Keener) sont plongés dans leurs divorces respectifs, qui emportera la moitié des personnages qui peuplent Villapickleburgo en cours de route. Profitant de ce moment de changement inévitable, ‘Kidding’ ose condenser en une demi-heure une comédie musicale pour enfants sur l’importance de se dire au revoir au bon moment, de ne pas s’obstiner à réparer la porte d’entrée d’un immeuble qui s’écroule sur nous. Parce que rien n’est permanent, comme le ballon que Jeff perce au début de l’épisode, et lorsqu’un tremblement de terre effondre les maisons de Villapickleburgo, ses habitants représentent la culpabilité, la frustration et le rejet qui jaillissent comme la lave de la divergence tectonique qui sépare deux vies.

Cet amalgame de métaphores, typique du travail efficace des propositions des enfants à divertir sans perdre l’occasion d’enseigner quelque chose, Son but ultime est de montrer comment Jeff divorce en pleine diffusion à la télévision nationale. Mais avant d’arriver à ce point, nous vivons un voyage coloré plein de stimuli, parmi lesquels se trouve le L’apparition d’Ariana Grande en tant que fée de l’espoir, Piccola Grande, le rayon de lumière définitif qui illumine les protagonistes dans leur voyage vers “Je ne sais pas”, ce vide d’incertitude qui nous envahit après avoir pris un tournant radical. Et, honnêtement, il y a peu de choses plus magiques que de voir Jim Carrey, Catherine Keener et Ariana Grande jouer un numéro musical sur la réparation des ruines qui nous entourent. Au cas où ces travaux de réparation n’auraient pas lieu, comme avec Deirdre et Jeff, Piccola met en avant l’idée de saisir les possibilités offertes par le changement. Cela dit, une rafale d’espoir, également largement contenue dans la voix brisée de Keener, qui rappelle que, Parfois, plus nous essayons de retenir les choses, plus elles se désagrègent.

Ariana Grande tente d’apaiser les craintes d’Ennui

Une fin pour recommencer

La participation de Grande n’est qu’un des points forts de cette œuvre d’art, signée par le scénariste et marionnettiste Joey Mazzarino, bronzée dans l’élite du divertissement pour enfants après avoir consacré trois décennies de sa vie à “ Sesame Street ”, et assemblé, comme s’il s’agissait d’un métier, par le brillant Michel Gondry, qui avec cet épisode fait ses débuts en tant que réalisateur de la deuxième saison après avoir été l’un des moteurs créatifs de la première. Le réalisateur de “Oubliez-moi!” tirer le meilleur parti de la sensibilité de Carrey, mais la chose la plus intéressante est de savoir comment construire l’épisode sous nos yeux, en utilisant les licences d’abstraction et d’imagination qui favorisent l’atmosphère de l’enfant.

En fin de compte, le chapitre rompt avec cette gentillesse généralisée pour montrer le visage de désenchantement de Jeff, ce qui dénote que le changement n’est pas si simple et que la vie n’est pas un rêve d’Epi et Blas, mais précise également qu’il n’est pas nécessaire de rester coincé dans le passé. Voilà pourquoi le sixième épisode, qui complète un diptyque exceptionnel, Cela commence par une mort dérivée du chapitre sur le divorce et mène à une bacchanale dans laquelle les êtres les plus purs “tuent” leur dieu et ils se livrent à leurs vices réprimés. C’est «Kidding» dans sa forme la plus pure. L’exemple vivant d’une œuvre qui atteint sa plénitude et réalise son potentiel sur la base de la surprise, de l’excitation et de l’innovation. Si vous n’avez toujours pas abaissé la cascade de Villapickleburgo à côté de Jeff, remédiez-y tout de suite, car il vous attendra en bas avec le sourire, tout en essayant de trouver un moyen de remonter.

