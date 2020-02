Kike Mateu, collaboratrice de ‘El Chiringuito’, infectée par un coronavirus

En préparation *

Kike Mateu, journaliste d’Intereconomía Valencia et collaborateur habituel de «El Chiringuito de Jugones», le journaliste est-il infecté par un coronavirus, dont le nombre de cas en Espagne s’élève à 12. Cela a été annoncé par Josep Pedrerol cet après-midi, laissant la place à une vidéo de l’annonceur lui-même de l’Hôpital Clinique Universitaire de Valence.

????????? Nous avons parlé à @kike_mateu, infecté par un coronavirus:

“LE CORONAVIRUS M’A DÉPOSÉ”.

???? #JUGONES EXCLUSIF ???? pic.twitter.com/u5M1S1f6ga

– El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 27 février 2020

Le journaliste a été infecté mercredi 19 février lors de son voyage à Milan, où il a couvert le match de Ligue des Champions entre Atalanta et Valence. “Je suis le patient zéro coronavirus à Valence”, a expliqué Mateu lui-même, portant un masque et isolé dans la chambre d’hôpital. “Merde grâce et chance”, se plaignit-il.

“Étant donné qu’il y avait plus de 2 300 Valenciens là-bas il est logique de penser que ce qui m’est arrivé peut arriver à n’importe qui“, a expliqué le journaliste, conscient que le virus a commencé à se propager en Espagne. Cependant, il a fait une appel au calme: “Je vais très bien“, il a précisé ce qu’il considère” une sorte de froid qui n’a pas beaucoup plus d’importance. Cela me rend plus ennuyé qu’autre chose à cause de l’isolement. “

.