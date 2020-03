Kike Santander, productrice de Jennifer López, travaillera avec Nia sur son premier single

‘OT 2020’ fait déjà face à la semaine de son Gala 9 et, alors que Gèrard et Hugo se disputent le salut en tant que nominés de la semaine, les cours de composition continuent de porter leurs fruits à l’Académie. La dernière à savoir qui était le producteur de son single Nia, exultant après avoir entendu les nouvelles.

Nia, lors de sa performance au Gala 8

Roberto Leal était chargé de relâcher les bombardements lors du Gala 8. Le producteur de Nia sera Kike Santander, qui a travaillé avec des artistes tels que Carlos Santana, Luis Miguel, Marc Anthony, Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Chayanne ou Thalía. Il a également été directeur de «OT 2005» et «OT 2006» en remplacement de Nina.

La candidate canarienne, qui au cours des dernières semaines a été plus animée par la composition et a même enseigné des paroles et des mélodies à Manu Guix, est claire à travers quel style elle veut concentrer sa carrière: “Je veux quelque chose de moderne, avec sa touche latine et c’est moi“, a-t-il expliqué à propos de son premier single, dans lequel il va bientôt pouvoir travailler avec Kike Santander.

L’année des compositions

Nia n’est pas la seule à préparer un single. Javy Ramírez a ouvert l’interdiction avec son “Que sait Neruda” et depuis lors, il a été suivi par des collègues comme Anne, Maialen et Rafa. D’autres comme ceux de Samantha, Jesús, Hugo, Bruno et Flavio sont actuellement en production. En dehors de l’Académie, ils se sont également mis au travail: Ariadna a déjà sorti un single, tandis que Nick et Eli comptent les jours.

