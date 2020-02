Kiko Jiménez sera le vainqueur, selon les utilisateurs de FormulaTV

«Le temps de la remise» a pris fin. Cinq semaines ont été la durée de cette réalité expresse qui est venue combler l’écart laissé sur la grille après l’annulation de ‘GH Duo’ et jusqu’à la première de ‘Survivors 2020’. Plusieurs des ex-candidats de «GH VIP 7» revenaient à la maison de Guadalix de la Sierra, mais seulement quatre ont atteint la finale: Anabel Pantoja, Anabel Pantoja, Kiko Jiménez et Pol Badía.

Résultats de l’enquête montrant Kiko Jiménez comme lauréate de «The Discount Time»

Parmi tous, l’un remportera le titre de vainqueur, et il semble que ce sera Jaén. Kiko Jiménez remportera le «rabais», selon les utilisateurs de FormulaTV. Le petit ami de Sofia Suescun a obtenu le plus de votes, atteindre 32% dans une enquête assez serrée, comme Anabel Pantoja accumule 29,9%, seulement 2,1 points de moins que son partenaire.

Qui semble n’avoir aucune chance est Pol Badía. Le nouvel intérêt amoureux de la également participante Nuria Martínez n’a récolté que 12,4% des votes des utilisateurs, dépassé par Gianmarco, avec 25,8%, et sans aucun doute l’un des grands protagonistes de la réalité se promenant dans la maison sa relation avec Adara Molinero.

Prochain arrêt: «Survivors 2020»

Après avoir terminé «L’île des tentations» et les émissions ultérieures de «Le débat des tentations», ainsi que la fin de «Le temps de la remise», Mediaset a l’artillerie prête avec l’une de ses réalités les plus réussies. ‘Survivors 2020’ a déjà révélé presque tous ses concurrents, où des noms tels que Rocío Flores et Fani Carbajo se distinguent.

.