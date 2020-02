Kiko Matamoros quitte le tournage de “Saturday deluxe” après une bagarre avec Lydia Lozano: “Vous êtes un manipulateur”

Lydia Lozano a été l’un des protagonistes incontestés de la semaine dans ‘Save Me’ pour avoir donné une exclusivité sur la signature de star de ‘Survivors 2020’: Rocío Flores aurait eu un échange de messages avec sa mère, Rocío Carrasco, après des années sans parler. La controverse a éclaté lorsque Flores et son père, Antonio David, ont nié les informations fournies par le collaborateur du programme Telecinco en soirée.

Affrontement tendu entre Lydia Lozano et Kiko Matamoros dans ‘Saturday Deluxe’

Dès l’instant où les nouvelles ont sauté, Lydia Lozano est sûre de la fiabilité de ses sources et dans «Saturday deluxe», il a confirmé qu’il n’avait aucun doute que la conversation entre la fille et la petite-fille de Rocío Jurado avait eu lieu. Kiko Matamoros, visiblement bouleversé par l’attitude de son partenaire, l’a agressé violemment et a déclaré qu’il ne maintenait sa version que “par fierté”.

“C’est bon, tu as beaucoup de visage et tu me rends fou”, a poursuivi Matamoros, qui a également qualifié Lydia de “victime”. Les partenaires voulaient réduire la tension entre les deux, mais le collaborateur a pris le risque de quitter le plateau car il ne supportait pas “tant de cynisme”. A cette époque, Lozano s’est également levé et a accusé Matamoros de “manipulateur”, obligeant le collaborateur à ne pas partir et à continuer le combat.

“Je veux partir”

“Je suis très nerveux au sujet de l’entêtement de cette dame”, a déclaré le collaborateur de Jorge Javier Vázquez pour expliquer pourquoi il voulait quitter le plateau et ne pas continuer à interviewer Antonio David et Olga Moreno. “Je pense que c’est une violation des droits des gens”, a-t-il poursuivi. Matamoros, qui n’a pas compris l’attitude de Lydia et son refus de révéler ses sources à l’ex-mari de Rocío Carrasco pour résoudre le problème. Pendant ce temps, la journaliste s’est défendue en faisant valoir que Matamoros a également connu plusieurs échecs professionnels: “Vous êtes manipulé“, a-t-il cassé en ce qui concerne certaines informations qu’il a fournies de sources qui ne se sont pas révélées plus tard vraies.

Kiko Matamoros menace de quitter le tournage de ‘Saturday deluxe’

“Vous tenez un mensonge parce que votre fierté et votre inefficacité donnent pour cela et pour plus”, a conclu un Matamoros en colère avant de quitter enfin le set de ‘Saturday deluxe’. Après ces mots durs, Lydia Lozano a explosé: “Maintenant je pars. Est-ce que je vais supporter cet homme qui défèque sur les invités quand il en a envie?” Grâce à l’intervention de Jorge Javier, le collaborateur était enfin prêt à mettre fin à l’entretien avec Antonio David.

.