“Kiko Matamoros serait la meilleure option de ‘Save Me’ pour ‘The Hunter’, c’est la plus cultivée”

Ion Aramendi revient à la télévision nationale par la grande porte en tant que présentateur d’une émission de quiz amusante à la télévision espagnole. ‘Le chasseur», l’adaptation du format international« The chase », montre un groupe de personnes anonymes se battant contre plusieurs candidats à la télévision pour remporter le prix final. L’espace de La 1 a la participation d’Erundino Alonso (‘Boom!’), Ruth de Andrés (‘Sabre y Gan’) et Paz Herrera et Lilit Manukyan (‘Pasapalabra’) en tant que chasseurs et Aramendi qui sera en charge de servir d’intermédiaire entre eux et les participants.

FormulaTV s’est entretenu avec le présentateur basque pour savoir comment relever ce nouveau défi, comment il a vécu sa première en tant que chef d’orchestre d’un concours de télévision quotidien et connaître son opinion sur quel ex-partenaire de “Save me” verrait en tant que candidat de “The Hunter”.

Ion Aramendi, hôte de «The Hunter»

Comment vous sentez-vous en faisant partie de ce projet TVE?

Pour moi, c’est merveilleux. Je travaillais chez ETB, très content de ce que je faisais, et Mediacrest m’a appelé pour me dire que j’avais un concours à voir, je l’ai fait et cela m’a fasciné. J’ai dû faire un test et j’ai vraiment aimé TVE, alors il a fini par se manifester.

J’aimerais avoir le visage de Jordi Hurtado

Comment s’est passée votre arrivée à Madrid pour enregistrer ‘The Hunter’?

Je suis venu il y a trois ans, mais ma famille et moi continuons de vivre à Saint-Sébastien, alors je vais et viens. Ce fut un mois difficile et un pic, trois ou quatre jours d’enregistrement par semaine, quatre programmes par jour. Ensuite, je suis venu ces jours-là pour enregistrer et je suis parti. J’ai un garçon de deux ans et demi et je ne peux pas m’en passer.

Vous êtes-vous complètement déconnecté d’ETB?

Oui, j’ai essayé de concilier un accord avec eux mais ils m’ont dit que si je prenais la décision d’aller à TVE, comme j’avais un strip quotidien à ETB, ça ne semblait pas bien ou ce serait bizarre pour eux de continuer. Mais je suis toujours très reconnaissant pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée et pour tout ce que j’ai appris là-bas.

Aimez-vous le genre de concours télévisés?

Depuis que je suis gamin, j’adore les concours, de ‘Time is money’ à ‘One, two, three … Answer again’, ou un programme mythique ou grand format comme ‘The right price’. Chez moi, les concours ont été très sympas, mes parents en ont toujours vu beaucoup comme «savoir et gagner», ils le voient continuellement. ‘Boom’ l’a toujours suivi et voir Erundino dans ce projet les a rendus très excités.

J’ai beaucoup suivi Christian Galvez dans ‘Pasapalabra’

J’ai vu beaucoup de «Pasapalabra», en fait mon fils aîné a appris un peu à identifier les lettres et chaque fois que j’ai gagné un bateau, nous avons beaucoup sympathisé avec eux. J’ai une vidéo enregistrée du moment où Fran a remporté le bateau et mes enfants sautent sur le canapé. J’ai participé à de nombreux concours et je l’ai toujours aimé, c’est un format qui me fascine et quand ils m’ont donné cette opportunité, j’ai pensé “quel morceau de compétition”.

L’équipe de ‘The hunter’ avec les directeurs de Mediacrest

Était-ce l’un de vos objectifs de finir par présenter un concours?

Je ne me fixe généralement pas d’objectifs dans la vie, je dois avoir les pieds sur terre et faire ce que je fais à 100%. Je n’ai jamais imaginé présenter de concours.

Avez-vous un présentateur de concours comme référence?

J’ai beaucoup de respect et d’amour pour de nombreux présentateurs, mais j’ai beaucoup suivi Christian Gálvez dans «Pasapalabra». J’aimerais avoir le visage de Jordi Hurtado, Carlos Sobera l’adore et je le connais aussi en personne, c’est un oncle fascinant et empathique. J’aime Jorge Javier Vázquez depuis des années que je travaille avec lui.

Depuis que j’ai quitté «Save Me», je suis en compétition avec eux tout le temps

En parlant de Jorge Javier Vázquez, comment allez-vous prendre le fait que vous devez rivaliser avec eux?

Il les affrontait depuis trois ans et «Save me» à Euskadi ressemble beaucoup. Depuis que je suis parti, je suis en compétition avec eux tout le temps. Je pense toujours qu’il y a de la place pour d’autres choses, je respecte et j’aime beaucoup les gens de ‘Save Me’, je sais qu’ils font un programme et je suppose que cela durera longtemps. Mais nous avons aussi le droit de mettre notre jambe dans un autre endroit avec des produits merveilleux.

Je suis tombé amoureux du format, je suis tombé amoureux des chasseurs qui sont de merveilleuses personnes humaines et je suis tombé amoureux de certains concurrents. J’ai beaucoup ri et j’ai passé un bon moment à l’enregistrer. Nous avons tous passé un bon moment, douze heures d’enregistrement mais à la onzième heure, vous vous êtes habillé avec un drôle de candidat. Nous avons passé un si bon moment à le faire que nous voulons continuer à nous amuser.

Mes parents m’ont parlé de Los Lobos comme s’ils étaient des dieux

Est-il impressionnant de partager le plateau avec ces candidats qui ont remporté des jackpots millionnaires à la télévision?

Depuis le début, j’ai beaucoup de respect, Paz et Lilit, je savais que je les avais beaucoup vues. J’avais moins vu Erundino mais mes parents m’ont parlé de Los Lobos comme s’ils étaient des dieux et m’ont donné du respect. Ruth est celle que je connaissais le moins mais je savais qui elle était, mes parents la connaissaient parfaitement sur «Connaître et gagner». Au début, j’ai été très impressionné, mais le plus accueillant est de les voir en action, c’est l’hôte.

Je ne reconnais pas toutes les connaissances dont ils disposent et toute leur capacité déductive à répondre à certaines choses. Parfois, je regarde la question et je dis “Je ne sais pas ce que je demande”, et que vous savez que la réponse est “Qui diable sait?” Il y a des candidats qui ont un niveau d’amorti. Il y a eu des duels qui ont été merveilleux car ils ont dû mettre 100%, mais le candidat a également eu un très bon 100%. Il y a eu des luttes titanesques entre eux. Il y a aussi eu des journées très amusantes ou des concurrents qui ne sont pas si bons ou des gens qui sont bloqués par les nerfs. Parfois, je disais “tu n’entends même pas la question”, mais ils disaient “étape, étape”.

Dans quelle mesure vous êtes-vous demandé si vous connaissiez une question ou non?

Chaque fois que je joue dans la phase deux, la même question avec trois options, je ne connais jamais la réponse. J’ai aussi dit que je ne voulais pas connaître la réponse et parfois j’ai foiré. Je suis plus du côté du candidat pour le dire. Les chasseurs sont des encyclopédies et je veux que les concurrents soient calmes. On en déduit les deux, ici ou là c’est le même bien et puis ce n’est pas le cas. J’ai beaucoup appris et je pense que dans ce domaine, je ne pouvais pas rivaliser, c’est au-delà du niveau de connaissances qu’ils ont et du niveau d’études et de leur compétitivité. Ils ont vraiment été mordus, s’ils perdent, ils mordent et je leur ai dit “mais rien ne se passe, vous n’allez pas toujours gagner”.

Ion Aramendi avec les quatre chasseurs du programme: Erundino Alonso, Paz Herrera, Ruth de Andrés et Lilit Manukyan

J’ai reçu les félicitations des membres de «Save me» et Carmen Alcayde

Avez-vous été félicité par Belén Esteban, Terelu Campos ou l’un des anciens collègues de «Save me»?

Oui, j’ai reçu les félicitations des membres de «Save Me» de l’équipe et de Lydia Lozano. À travers les réseaux sociaux autour, Carmen Alcayde ou des gens qui sont dans cet univers. Je pense qu’ils sont très satisfaits de la mesure que j’ai prise.

Qui leur donneriez-vous pour affronter l’un de ces chasseurs?

Je pense que Kiko Matamoros est celui qui a le plus de culture, connaît beaucoup de nouvelles, aussi sportives ou musicales. Je pense que Matamoros serait le meilleur candidat ou Kiko Hernández. Peut-être que Lydia Lozano ne le fait pas, mais elle est très gentille et viendrait s’amuser.

Avez-vous vu d’autres versions de «The Hunter»?

Oui, j’ai vu des Anglais, des Australiens et des Américains. J’ai tout vu et ils sont différents. Le présentateur a un point différent et va également un peu sur le rouleau. Ici, nous ne pouvions pas faire la même version littérale, je ne suis pas un présentateur si froid, avec l’ironie qu’ils ont, je suis de plus en plus près à jouer. Même les chasseurs ne sont pas des gens qui viennent seulement pour vous chasser et le reste n’a pas d’importance, ce sont des humains et le plus que la version espagnole a, c’est que, cette version espagnole et plus humaine. Nous sommes plus que de rire et de parler, tout comme les autres versions sont plus corsetées. Le concours est ce qu’il est, la seule chose que je fais c’est que le format fonctionne parce que c’est l’important, je ne suis pas l’important là-dedans. Le concurrent, le chasseur et le concours est la chose importante, je dois être au milieu sans déranger, en essayant de soutenir le concurrent et aussi en soutenant les chasseurs.

Ion Aramendi lors de la présentation de ‘The Hunter’

Pensez-vous que «The hunter» fonctionnera aussi bien en Espagne que les Britanniques, «The chase» fonctionne?

Nous avons tous un battement de cœur, du conseiller municipal, du public, des candidats qui ont participé à d’autres compétitions. Je leur ai demandé à tous leur expérience dans les projets et ils m’ont dit que ce format est idéal pour quelqu’un qui aime les concours, idéal pour quelqu’un qui est à la maison et veut se divertir. Nous avons tous le rythme cardiaque, dans la société de production et dans l’équipe, c’est pourquoi nous sommes tombés amoureux. Nous faisons quelque chose qui peut être formidable, nous avons une confiance brutale.

La vérité c’est que j’ai bien réussi, au final c’est un peu comme te jeter dans la piscine

Quel a été votre plus grand défi ou crainte lors de la présentation du programme?

L’une des choses qui m’a fait me sentir mieux était de bien lire, de lire très rapidement toutes les questions que vous pouvez en une minute. La vérité c’est que j’ai bien réussi, au final c’est un peu comme se jeter dans la piscine. Un jour, j’ai mis quelque chose pour améliorer la diction. Il y avait des jours où il était déjà huit heures de l’après-midi, après avoir pris trois programmes, dans la pièce où tout à coup il fallait dire Cucumber the Brief et il sortait verrouillé. J’ai essayé de toujours me comprendre clairement et je pense que nous avons réussi.

.