"Kill Bill" aurait pu avoir un projet de loi différent

Il est difficile d'imaginer un acteur autre que le défunt David Carradine jouer à Bill dans Quentin Tarantino's Kill Bill. Carradine a donné vie au personnage en tant que rival largement discuté et subtilement montré de The Bride, mais comme tout film, vous devez avoir d'autres options – et le réalisateur partage quelques noms qui ont été discutés. Tarantino s'est ouvert au podcast ReelBlend et a déclaré:

«J'ai écrit [le personnage de] Bill pour Warren Beatty et cela n'a finalement pas fonctionné. Et puis j'ai jeté David Carradine, et je l'ai en quelque sorte réécrit pour David Carradine. Bruce [Willis] aurait été mon troisième choix… Quand j'ai lu la version originale de Kill Bill, ça me fait un peu craquer maintenant, parce que c'est la version Warren Beatty. »

Après avoir divulgué ses choix de casting possibles pour le film, l'écrivain et réalisateur a expliqué comment cela avait changé la direction du personnage, ajoutant:

«Quand je regarde cette version originale, vous savez, Bill était un peu plus du type mal James Bond. Plutôt que le méchant Bondien, il ressemblait plus à un lien maléfique. Et il avait en quelque sorte ça, il avait une sorte de qualité Warren Beatty à son sujet. Et franchement, pour vous dire la vérité, je n’aurais probablement pas dû la réécrire autant si j’y avais ajouté Bruce. Bruce aurait pu jouer ce genre de personnage diabolique de James Bond et je me serais peut-être penché un peu plus sur sa personnalité. Un peu moins Cristal. Un peu plus de Coors, d'accord. Un peu moins de champagne, un peu plus de bière. »

De toute évidence, nous ne saurons jamais ce que cela Warren Beatty version de Kill Bill aurait pu l'être, mais le produit global a livré presque la perfection comme l'un des meilleurs films de Tarantino. Avec sa récente déclaration sur un autre chapitre de Kill Bill à l'avenir, nous devrons simplement espérer qu'un jour nous pourrons retourner dans le monde unique qu'il a créé.

