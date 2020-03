Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique arrive sur Netflix le mois prochain

Une prémisse de comédie d’horreur campy, des conceptions de monstre incomparablement ringard des célèbres Chiodo Brothers et une chanson thème kick-ass de The Dickies sont trois choses qui n’auraient pu se réunir que dans un film réalisé dans les années 80, et c’est exactement quand Killer Klowns From Outer Space a été produit, un fait qui est très clair à chaque seconde de son exécution. Et heureusement pour les abonnés, nous ne faisons pas de blague au début du mois d’avril lorsque nous disons que le hit classique culte a été confirmé pour faire son retour triomphal sur Netflix après une absence prolongée le 1er avril.

Le film est sorti en salles le 27 mai 1988 et a bénéficié d’une variété saine de sorties sur VHS, DVD et Blu-Ray, construisant une réputation de classique campy et sans doute l’un des titres les plus emblématiques de l’héritage prolifique d’effets spéciaux d’horreur légendaires. les artistes Stephen, Charles et Edward Chiodo, connus collectivement sous le nom de Chiodo Brothers. Leurs autres œuvres notables incluent Critters, Ernest Scared Stupid et Pee-Wee’s Big Adventure, entre autres.

En parlant des Chiodo Brothers, ils ont eu quelques mots de plus sur le sort de la franchise Killer Klowns From Outer Space au-delà de sa prochaine apparition sur Netflix, en disant les années suivantes:

“Nous travaillons sur une suite depuis le lendemain de notre création [Killer Klowns from Outer Space]. Je veux dire que nous avons des tonnes d’idées sur différentes directions que nous pouvons prendre. Il y a eu beaucoup de problèmes juridiques, beaucoup de difficultés financières. Nous avons eu des offres que les gens nous ont présentées et qui ne nous intéressaient pas vraiment. Il va se passer quelque chose. Nous travaillons actuellement sur quelque chose. Mais cela ne signifie pas qu’il sortira la semaine prochaine. “

Quelques bonnes nouvelles sont venues quelques années après chez Son of Monsterpalooza, quand ils ont dit:

“Avant, je disais que vous ne retenez pas votre souffle, mais des choses se sont passées en ce moment … Je dirais que vous pouvez retenir votre souffle maintenant”, ont-ils dit, parlant maintenant en groupe. «Le succès de l’informatique a récemment éduqué certaines personnes de l’industrie que… les clowns sont cool, les clowns sont effrayants… ils regardent les propriétés de l’horreur maintenant plus sérieusement que jamais. Je peux dire que quelque chose va se passer avec Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique dans un avenir proche. Absolument.”

Malheureusement, ces déclarations ont été faites lorsque la propriété intellectuelle appartenait encore à 20th Century Fox et leur acquisition par Disney l’année dernière a peut-être jeté une clé dans les plans d’une suite. Rappelez-vous que les Chiodos ont pu faire revivre leur série Critters avec un film et une émission originale de Shudder l’année dernière, ce qui devrait être assez de précédent pour justifier de nouveaux projets auprès des investisseurs. Et même si aucune suite ne voit le jour, nous pourrons toujours profiter de l’original Killer Klowns from Outer Space quand il tombe sur Netflix le 1er avril.