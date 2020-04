‘Killer Klowns from Outer Space’ fait bon sur son titre – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Killer Klowns From Outer Space

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le Pitch: Il s’agit de clowns tueurs. De l’espace lointain.

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Comme Ernest Hemingway l’a écrit: «Parfois, il suffit d’oublier le monde extérieur et de se blottir avec un bon film sur les clowns extraterrestres qui transforment les gens en barbe à papa.»

Il y a un vieux slogan publicitaire qui dit: “Il fait exactement ce qu’il dit sur l’étain.” Signification: parfois, il y a quelque chose de réconfortant dans un produit qui fait exactement comme annoncé. Et c’est Killer Klowns From Outer Space, un film qui fait bien son titre, parce que c’est littéralement ce qui se passe. Un groupe d’extraterrestres qui ressemblent à des hideux clowns viennent sur terre et commencent à baiser le joint.

Le clown, désolé, le vaisseau spatial Klown ressemble exactement à une tente de cirque. Les Klowns utilisent des gags et des blagues pour tuer leurs victimes. Et oh oui, ils nous transforment également en pauvres humains en boules géantes de barbe à papa. Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas vraiment du grand art. Et ça va. Parce que parfois, vous voulez quelque chose qui fait exactement ce qu’il dit sur l’étain.

Y a-t-il un complot pour Killer Klowns From Outer Space? Je veux dire, en quelque sorte. Y a-t-il des personnages mémorables? Euh… les Klowns sont mémorables, donc, bien sûr. Les humains? Pas tellement. Mais encore une fois: rien de tout cela n’a d’importance. Tout ce qui compte, c’est que ce film, sorti en 1988, tienne sa promesse de Killer Klowns qui viennent également de l’espace.

Killer Klowns était l’une de ces locations incontournables de mon enfance. J’ai emprunté d’innombrables fois la VHS à d’innombrables magasins de vidéo, et pas tant parce que j’adorais le film. Mais plutôt, j’ai adoré que c’était un film qui s’appelait Killer Klowns From Outer Space. Et les amis et la famille avec qui j’ai partagé le film ont ressenti la même chose. Il y avait une sorte d’incrédulité – «Est-ce vraiment le titre du film? Je dois voir cette chose! ” était le refrain standard.

Et alors que Killer Klowns jouait avec des scènes de marionnettes fantastiques tueuses, des fusils qui tirent du pop-corn et un Klown de la taille de Godzilla qui arrive dans le grand climax, tout allait bien dans le monde. Cela ne ressemble-t-il pas à un sentiment que vous aimeriez ressentir en ce moment? Nous pourrions tous utiliser des Killer Klowns dans nos vies.

