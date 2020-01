‘Killing Eve’ lance sa troisième saison en avril et ‘The Undoing’ arrive à HBO en mai

Après l’arrivée des plats principaux comme «Dracula», «Sex Education» ou «The Visitor», les chaînes et plateformes américaines ils définissent maintenant l’ordre de leurs sorties printanières. Pour élucider la façon dont le calendrier écrasant de la première sera structuré au cours des prochains mois, le passage des sociétés à travers la tournée de presse de la Television Critics Association a été vital, où, comme le rapporte Deadline, Des titres pertinents tels que «Killing Eve» et «The Undoing» ont réduit leurs dates de sortie.

Sandra Oh dans ‘Killing Eve’ et Nicole Kidman dans ‘The Undoing’

Sans révéler la date de sortie concrète, BBC America a prévu le retour de la troisième saison de ‘Killing Eve’ pour avril, donc le thriller particulier ne manquera pas son rendez-vous habituel, puisque les livraisons précédentes sont arrivées le même mois. Les nouveaux épisodes exploreront les conséquences de la traversée abrupte entre Eve et Villanelle et comporteront plusieurs ajouts à la distribution, auxquels Gemma Whelan (“ Game of Thrones ”) ou Harriet Walter (“ Succession ”) ont rejoint.

L’amour vaut la peine d’attendre. #KillingEve # TCA20 pic.twitter.com/CgKqbl74p5

– Killing Eve (@KillingEve) 16 janvier 2020

La troisième saison de ‘Killing Eve’ présente Suzanne Heathcote en tant que nouveau showrunner, occupant l’endroit où Emerald Fennell et la créatrice originale Phoebe Waller-Bridge brillaient auparavant. En outre, le succès de la série lui a valu un renouvellement prématuré pour un quatrième opus, ce qui garantit votre retour quoi qu’il arrive dans les nouveaux épisodes, que nous pouvons voir à travers HBO Espagne.

Petits gros mensonges

Pour sa part, Nicole Kidman reviendra à HBO en mai avec la première de ‘The Undoing’, la mini-série dans laquelle il a de nouveau collaboré avec le créateur de “Big Little Lies”, David E. Kelley, et a été placée sous la direction de Susanne Bier. Dans les six épisodes qui composent cette fiction, l’actrice oscarisée partage un mariage parfait avec Hugh Grant, jusqu’à un événement traumatisant bouleverse sa vie et lui fait repenser complètement sa réalité.

.