‘Killing Eve’ lance sa troisième saison le 26 avril

Ce fut d’abord un coup de couteau puis un coup de feu, mais les conséquences sont les mêmes. Les protagonistes de «Killing Eve», Eve et Villanelle, toujours en vie et coups de pied dans la troisième saison, ce qui sera un changement radical pour les deux. Alors que l’agent incarné par Sandra Oh quittera définitivement le MI6, le tueur Jodie Comer donne la vie repartira de zéro à Barcelone; tout cela dans certains épisodes qui ont déjà une date de sortie.

Jodie Comer dans la troisième saison de ‘Killing Eve’

La nouvelle livraison peut être vue à partir du 26 avril en BBC America et AMC, tandis qu’en Espagne nous y accèderons via HBO. À mesure que Eating Weekly progresse, la relation entre les deux protagonistes “sera plus compliquée”, à laquelle Oh pose la question qui hantera Eve après le voyage à Rome: “Comment revenez-vous à votre vie après avoir dit «non»?“

Et, après avoir rejeté la proposition de Villanelle de fuir ensemble, Eve change son approche du travail. “C’est une femme très brillante, capable de faire ce qu’elle veut. Elle fait aussi très bien les boulettes et Sandra aussi, comme à la boucherie“, explique le producteur Woodward Gentle. Pendant ce temps, Villanelle repense également sa façon de faire face à la vie:”Il essaie de trouver un moyen de prendre le contrôle et de créer ses propres normes. “

Un avenir garanti

Quoi qu’il arrive à la fin de la nouvelle saison, “Killing Eve” est garanti l’émission d’au moins un autre lot d’épisodes, car, comme confirmé en janvier, la série originale de BBC America a été renouvelée pour un quatrième versement. Pour l’instant, il faudra voir le résultat du changement habituel de showrunner, qui a conduit Suzanne Heathcote à prendre les rênes d’une fiction acclamée, en suivant la piste d’Emerald Fennell et Phoebe Waller-Bridge.

.