“Killing Eve” Saison 3: Eve a un nouveau rival pour les affections de Villanelle

La réunion du public avec Villanelle (Jodie Comer) et Eve (Sandra Oh) arrive deux semaines plus tôt, grâce à BBC America et à la décision d’AMC de lancer Killing Eve Saison 3 le 12 avril. Vous pourrez découvrir où Villanelle est allé après avoir quitté Eve et comment Eve s’est débrouillée après leur dernière rencontre violente. Vous rencontrerez également de nouveaux personnages dans la vie de Villanelle.

Jodie Comer | Laura Radford / BBCAmerica / Sid Gentle

La première de la saison présente Dasha (Harriet Walter), une femme du passé de Villanelle qui redevient son gestionnaire. Villanelle ne suit toujours pas l’autorité, mais Dasha est un défi différent pour elle qu’auparavant, et un nouvel allié potentiel. La showrunner de la saison 3, Suzanne Heathcote, a discuté avec Showbiz Cheat Sheet de la nouvelle saison de Killing Eve et de ce à quoi s’attendre de Dasha. Killing Eve est diffusé le dimanche à 21 h. sur BBC America et AMC.

Dasha apporte une nouvelle énergie féminine à «Killing Eve»

Killing Eve a toujours échangé l’énergie féminine entre Villanelle et Eve, et entre Eve et sa supérieure MI-6 Carolyn (Fiona Shaw). Villanelle a souvent affronté un monde masculin, alors Dasha était l’idée de Heathcote de changer cette dynamique.

Harriet Walker | Laura Radford / BBC America / Sid Gentle

“C’était un personnage qui m’excitait”, a déclaré Heathcote. «J’étais vraiment excitée par une dynamique féminine féminine pour un gestionnaire. Nous avons vu Konstantin qui a évidemment une relation très spéciale avec Villanelle mais elle a toujours été capable de le manipuler. Et évidemment, elle a eu une relation très difficile avec Raymond dans la saison 2. »

Villanelle pourrait avoir une parenté avec Dasha

Villanelle est un original complet. Habituellement, sa dynamique est simplement de trouver un moyen de faire ce qu’elle veut malgré ce que les autres disent. Dasha est peut-être le premier personnage de Killing Eve auquel elle peut réellement se rapporter.

Jodie Comer | Des Willie / BBCA

“Je pensais que ce serait vraiment intéressant d’avoir quelqu’un qu’elle respecte presque malgré elle et quelqu’un qui la connaissait autrefois parce qu’il est très difficile d’avoir ce respect instantanément pour quelqu’un de nouveau”, a déclaré Heathcote. «J’étais juste très intéressée par deux femmes et un personnage féminin qui en étaient vraiment propriétaires et se possédaient comme Villanelle.»

Dasha pourrait être l’avenir de «Killing Eve»

Dasha vient de la génération avant Villanelle. Heathcote dit que Villanelle pourrait voir son destin à Dasha.

“C’est une femme d’un certain âge qui est elle-même sans vergogne”, a déclaré Heathcote. “Il y a quelque chose en elle, une version de ce que Villanelle pourrait devenir presque, qui m’intéressait vraiment.”

Les acteurs de «Killing Eve» embellissent le scénario avec leurs performances

Heathcote rejoint Killing Eve dans la troisième saison. Elle apporte ses propres idées, mais Comer et Oh ont joué leur rôle pendant si longtemps qu’ils peuvent ajouter à ses scripts.

Jodie Comer | Laura Radford / BBCA / Sid Gentle

Ouais, je parlerais longuement avec eux sur chacun des scripts. Ils proposaient souvent des idées, des moments, des lignes, des tas de fois. C’est une excellente ressource. J’ai déjà écrit sur la saison 3 d’autres émissions et vous voulez toujours la contribution des acteurs. C’est inestimable. Ils sont tous les deux si géniaux et si ludiques, nous ririons beaucoup de choses. Et aussi les choses les plus sombres, honorant vraiment où les personnages iraient et discutant en profondeur où nous pourrions emmener ces personnages.

Suzanne Heathcote, entretien avec Showbiz Cheat Sheet, 4/9/2020

