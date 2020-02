“Killing Eve” Saison 3 Premier aperçu: c’est beaucoup de clownerie!

La série télévisée primée Killing Eve est de retour pour une autre saison bientôt, et elle semble toujours aussi folle. Où avons-nous laissé Sandra Oh’s Eve et Jodie Comer’s Villanelle à la fin de la saison 2? De nouvelles photos et un teaser pour la série nous donnent beaucoup d’indices sur la direction.

«Killing Eve» met en vedette Jodie Comer et Sandra Oh en 2019 | Emma McIntyre / .

Comment s’est terminée la deuxième saison de Killing Eve?

La deuxième saison s’est terminée avec Eve se faisant tirer par Villanelle. Elle a également été manipulée par son patron du MI6, Carolyn, dans la finale de la deuxième saison.

Beaucoup de questions restent en suspens au début de la troisième saison, mais il semble que nous n’ayons pas à attendre trop longtemps pour obtenir des réponses.

La description officielle de la saison sur le réseau se lit en partie: «La troisième saison continue l’histoire de deux femmes au passé brutal, accro l’une à l’autre mais essayant maintenant désespérément de vivre leur vie sans la drogue de leur choix. Pour Villanelle, l’assassin sans emploi, Eve est morte. »

Il poursuit: «Pour Eve, l’ex-membre du MI6 qui se cache à la vue, Villanelle ne la retrouvera jamais. Tout semble aller bien jusqu’à ce qu’une mort choquante et personnelle les place à nouveau sur une trajectoire de collision. Le voyage de retour leur coûtera à la fois des amis, de la famille et des allégeances… et peut-être une part de leur âme. »

Ce que nous attendons de la troisième saison

Vendredi, pour coïncider avec la Saint-Valentin, un teaser et plusieurs photos ont été publiés pour la troisième saison de l’émission.

“Ces photos sont magnifiques et aussi un peu spoiler – oui, Eve est toujours en vie!” a déclaré Sarah Barnett, présidente, AMC Networks Entertainment Group et AMC Studios. «Ces deux acteurs incroyablement bons reviennent pour une saison qui trouve les deux personnages quelque part de nouveau. Ce qui reste le même, c’est que Killing Eve continuera d’attirer les fans pour une balade férocement originale et palpitante. »

Sally Woodward Gentle, productrice exécutive de Sid Gentle Films Ltd., a déclaré: «Par où commencer? C’est six mois après les événements sanglants de Rome avec Eve et Villanelle qui ont tous les deux l’impression d’avoir recommencé leur vie, mais se trompant tous les deux horriblement. C’est une saison sur l’identité, l’autodétermination et le chaos. »

La troisième saison de Killing Eve sera diffusée le dimanche 26 avril à 22 h. sur BBC America et AMC.

Lisez l’article original de The Cheat Sheet