Killing Eve Season 3 Teaser: BBC fait ses débuts pour la Saint-Valentin

Teaser de la saison 3 de Killing Eve: la BBC lance le teaser et la date de la première de la Saint-Valentin

Juste à temps pour la Saint Valentin, la BBC a dévoilé un nouveau teaser sur le thème des vacances pour la troisième saison à venir du thriller d’espionnage comique dirigé par Jodie Comer et Sandra Oh Killing Eve, qui révèle également une date de première en avril! Le teaser peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

La série s’est arrêtée avec un cliffhanger explosif à la fin de la saison deux, car Carolyn a apparemment trahi Eve (Sandra Oh) avant Villanelle (Jodie Comer) a abattu Eve, la laissant pour morte à Rome. Dans la prochaine saison de Killing Eve, Suzanne Heathcote (Craindre le mort-vivant, Voir) remplacera Emerald Fennell en tant que nouveau showrunner et scénariste principal, ce qui est conforme à la tradition de l’émission de passer le relais à une nouvelle voix féminine.

Rejoignez Oh, Comer et Shaw dans la saison 3 sont Harriet Walter (Succession), Danny Sapani (Harlots), Gemma Whelan (Jeu des trônes), Camille Cottin (Appelle mon agent), Steve Pemberton (La Ligue des Messieurs), Raj Bajaj (Un prince de Noël: le mariage royal), Turlough Convery (Ready Player One), Pedja Bjelac (Harry Potter) et Evgenia Dodina (Une semaine et un jour).

Basé sur les romans de Luke Jennings, le BBCA Killing Eve se concentre sur deux femmes; Eve (Sandra Oh) est une opératrice de services de sécurité ennuyeuse, intelligente et payante, dont le travail au bureau ne répond pas à ses fantasmes d’être une espionne. Villanelle (Jodie Comer) est une tueuse élégante et talentueuse qui s’accroche au luxe que son travail violent lui offre. Killing Eve renversent le thriller d’action d’espionnage typique alors que ces deux femmes farouchement intelligentes, également obsédées l’une par l’autre, s’affrontent dans un jeu épique de chat et de souris.

La saison 2 a remporté neuf nominations aux Emmy Awards, notamment une série dramatique exceptionnelle et une actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique pour Oh et Comer.

Killing Eve est produit par Sid Gentle Films Ltd et produit par Sally Woodward Gentle, Lee Morris, la créatrice Phoebe Waller-Bridge, Gina Mingacci, Jeff Melvoin et Damon Thomas avec Sandra Oh co-exécutive. Nige Watson est productrice de série.

Killing Eve est prévu pour la première le dimanche 26 avril!

