‘Killing Eve’ sera diffusé sur La 1 le 11 mars

La télévision espagnole prépare la diffusion de “ Killing Eve ” depuis juillet 2019, date à laquelle elle a partagé sa promo de contenu de fiction pour la saison d’automne. Cependant, la série avec Sandra Oh et Jodie Comer ne semblait pas voir le jour dans les derniers mois de l’année ou au début de 2020, mais, finalement et après beaucoup d’attente, TVE a trouvé sa place.

Jodie Comer et Sandra Oh dans une scène de ‘Killing Eve’

‘Killing Eve’ sera présenté en première sur La 1 le mercredi 11 mars à 22 h 40.. Avec son arrivée dans l’entité publique, la série créée par Phoebe Waller-Bridge réalise sa diffusion en open après à l’intérieur de nos frontières, il n’a été disponible que via HBO Espagne. Son achat par la chaîne est un engagement envers l’une des fictions les plus louées au niveau international ces dernières années.

Dans cette première saison, les téléspectateurs de La 1 pourront connaître de très près Eve Polastri, un agent du MI5 chargé de faire la lumière sur les affaires pénales les plus préoccupantes au Royaume-Uni. Cependant, le psychopathe Villanelle entrave son chemin en étant l’architecte d’une série de crimes, mais cette arrivée dans sa vie se produit d’une manière à laquelle Eve ne s’attend pas, car entre les deux, une relation d’admiration et de danger est générée.

Compétition du mercredi

L’arrivée de ‘Killing Eve’ mercredi soir vient remplacer l’écart laissé par «Néboa», qui a pris fin le 4 mars. Votre concours sera «Qui veut devenir millionnaire? dans Antena 3, qui signe de très bonnes données. laSexta utilise ces nuits pour les films, tandis que le programme Four «Planeta Calleja». Telecinco n’a pas encore révélé ce qu’elle diffusera ce soir-là après la fin de «El pueblo», mais tout indique que «Venez dîner avec moi: Gourmet Edition» sera l’option choisie, car il a commencé à promouvoir la saison suivante.

.