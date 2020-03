Kim Bodnia (‘Killing Eve’) jouera contre Vesemir lors de la deuxième saison

Le casting de la deuxième saison de «The Witcher» ne cesse de croître. Après les sept ajouts avec lesquels il a profité pour annoncer le début du tournage des nouveaux épisodes, maintenant Netflix a confirmé l’émergence de l’un des personnages les plus populaires d’Andrzej Sapkowski dans la saga littéraire: Vesemir. Cependant, cette référence à la sorcellerie ne sera pas incarnée par le nom qui avait tant circulé ces derniers mois.

Kim Bodnia dans ‘Killing Eve’

Et, malgré l’insistance des fans à proposer Mark Hamill pour incarner le mythique sorcier – qui est venu en échange de l’acteur de “Star Wars” -, ce sera finalement Kim Bodnia qui prêtera sa présence scénique à Vesemir, comme le rapporte Variety. L’acteur danois s’est fait connaître dans les années 1990 grâce à “Pusher” et “Bleeder”, ses collaborations intenses avec Nicolas Winding-Refn, alors que dans la section télévision il a attiré l’attention il y a une décennie en tant que protagoniste de “The Bridge”, l’une des fictions scandinaves les plus célèbres de ces derniers temps.

Récemment Bodnia a fait partie du casting de ‘Killing Eve’, le thriller acclamé créé par Phoebe Waller-Bridge, où il donne vie au toujours énigmatique Konstantin. En fait, la showrunner de «The Witcher», Lauren Schmidt Hissrich, a reconnu l’influence de ces œuvres en optant pour le danois: «Je suis très heureux d’avoir Kim Bodnia dans l’équipe de« The Witcher ». admiré son talent unique dans des séries comme «Killing Eve» et «The Bridge», et J’ai hâte de voir comment cela apporte de la force, de la ténacité et de la chaleur à Vesemir, qui sera un élément essentiel de la saison prochaine. “

Le sorcier suprême

L’apparition de Vesemir permettra d’en savoir plus sur le passé de Geralt de Rivia, puisque la relation entre le personnage de Bodnia et celui d’Henry Cavill est l’une des plus représentatives lorsqu’il s’agit de comprendre l’essence des sorciers de cet univers. Dans ce sens, Vesemir se distingue par être une sorte de figure paternelle de Geralt, en plus de rester le vestige de l’ère précédente à la quasi-extinction de ce groupe, qui tentera de retrouver sa gloire dans le deuxième opus de «The Witcher».

.