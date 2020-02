Kim et Kourtney Kardashian s’engagent dans un énorme combat physique dans la promo de la saison 18 de ‘KUWTK’

Le niveau dramatique entre les Kardashians semble atteindre un niveau record, si la nouvelle promo de Keeping Up With the Kardashians saison 18 est une indication. Il n’est pas surprenant qu’après la tension de la saison dernière, les combats présentés aient tout à voir avec Kourtney Kardashian.

Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian et Kourtney Kardashian | Christopher Polk / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

Kourtney a atteint son point de rupture la saison dernière

Les téléspectateurs de KUWTK ont regardé la saison dernière alors que Kourtney devenait de plus en plus agacée par le tournage de la série de téléréalité et avait l’intention de garder une partie de sa vie privée hors de la télévision.

Cela n’a pas bien marché avec Kim ou Khloé parce que cela signifiait qu’ils devaient prendre le relais de Kourtney.

Kim a même menacé de licencier Kourtney et a expliqué pourquoi elle

le refus de sa sœur de partager sa vie privée était un problème pour elle et

Khloe.

“Notre travail est d’être ouvert et honnête et de partager beaucoup de nous-mêmes, et il semble que depuis quelques années maintenant, Kourtney n’a pas vraiment été ouverte sur sa vie personnelle devant la caméra. Donc, tous les jours où Kourtney ne tourne pas, Khloé et moi prenons le relais et devons partager plus. Parce que si nous ne partageons pas nos vies, alors qu’est-ce que le spectacle? », A-t-elle expliqué.

Kourtney a décidé de faire une pause dans l’émission

Dans la finale de la saison, Kourtney a partagé comment elle voulait vraiment arrêter de filmer et mettre l’intérêt de ses enfants en premier après avoir atteint son point de rupture.

«Ce n’est pas bien que je me sente comme si j’étais à mon point de rupture», a-t-elle expliqué. “J’ai besoin d’une pause et je ne veux plus filmer”, avait-elle déclaré à l’époque. «J’ai trois enfants qui sont ma priorité plus que le spectacle. Ce que je dis, c’est que j’arrive au point où je ne suis pas content. Chacun a son point de rupture. La vie est courte. Il ne s’agit pas seulement de filmer cette émission. ” Ajouta Kourtney.

Elle a décidé de faire une pause dans KUWTK, mais la nature du tournage d’une émission de téléréalité signifie que les fans verront toujours plus de Kourtney cette saison car il a déjà été tourné. Et cela signifie que tout le drame de la saison dernière continuera de se jouer.

Il y a de grands combats cette saison

La promo de la saison 18 pour KUWTK implique beaucoup de ce drame et beaucoup de combats entre les sœurs. “Pourquoi faut-il avoir une attitude?” Khloé dit à Kourtney à un moment donné dans la bande-annonce, Kourtney répondant: “Ne vous impliquez pas dans des affaires qui ne sont pas les vôtres.”

“Alors n’en parle pas devant moi”, répond Khloé.

Ensuite, il y a le combat renversé dans une autre scène, où Kourtney crie à Kim, “Tu n’as rien à dire”, et Kim l’avertit avant de se précipiter vers elle, “Ne me viens jamais comme ça.”

Kim avait taquiné la bagarre lorsqu’elle est apparue sur le podcast original de Laura Wasser iHeartRadio All’s Fair, disant qu’elle “pourrait avoir besoin d’un avocat” parce que les choses entre elle et Kourtney deviennent “un peu violentes”.

“Cela empire avant de s’améliorer”, a-t-elle noté, ajoutant:

“Mais vous savez, nous sommes une famille très proche. Tout fonctionne. »