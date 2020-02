Kim Kardashian a failli perdre la vie dans l’une de ses grossesses et raconte toute son expérience | INSTAGRAM

La célèbre Kim Kardashian est l’une des stars qui n’a jamais caché sa facette de mère, en fait, elle a toujours partagé ses steppes, de ses quatre enfants, deux les ont eues en maternité de substitution. Et pourquoi ne les avait-elle pas elle-même? Il a expliqué que les médecins lui avaient recommandé de ne pas retomber enceinte, sa vie étant en danger lors de la naissance de ses deux premiers enfants, North et Saint.

Cette fois, la célèbre femme a décidé de donner les détails les plus traumatisants qu’elle ait vécus dans ses grossesses dans le podcast Laura Wasser «All’s Fair».

Kim a décidé de raconter comment était sa première grossesse et dans l’histoire, elle a raconté comment sa sœur Khloé et elle sont allées à une clinique de fertilité pour vérifier l’état de son utérus et c’est à ce moment-là qu’ils ont donné à Kim de très mauvaises nouvelles, elle n’avait pas d’œufs. Cela a effrayé un peu la femme d’affaires, qui a décidé de suivre les conseils de son médecin et d’arrêter d’utiliser des contraceptifs oraux et de congeler ses ovules.

Cependant, ce résultat n’était qu’une erreur due à une altération des résultats, grâce aux broches contraceptives. Elle est donc tombée enceinte un mois plus tard pour avoir laissé les pilules.

Quand Kim est tombée enceinte, elle n’avait pas encore terminé son divorce avec Kris Humphries: «Tout était un nouveau territoire pour moi et j’avais peur. Je pensais littéralement que j’avais fait une fausse couche, car je saignais beaucoup et ressentais une grande douleur. “

Il a continué en disant: “Donc, je suis allé à l’hôpital, car dans certains cas, ils devraient vous dilater et vous donner un curetage pour nettoyer les restes de l’avortement. Et quand j’ai rencontré mon médecin, il m’a fait une échographie et m’a expliqué qu’il n’y avait pas de battements, j’ai eu un l’avortement spontané “, a révélé Kim avec les sentiments à la surface.

Cependant, quelques jours plus tard, il est retourné chez le médecin et a découvert que quelque chose d’impressionnant s’était produit, les battements sont réapparus: «Évidemment, nous avons fini par avoir North, mais j’ai eu une très mauvaise grossesse. J’ai eu une prééclampsie, j’ai accouché six semaines auparavant, la fille pesait 1 800 kg et on m’a diagnostiqué un placenta accreta », a-t-il déclaré.

Kim a un placenta accreta, une condition dangereuse dans laquelle le placenta adhère aux parois utérines et ne se détache pas après l’accouchement, provoquant des saignements internes, donc la mère doit être opérée pour le contrôler. “Honnêtement, c’est pourquoi de nombreuses femmes peuvent mourir au moment de l’accouchement, vous devez donc retirer le placenta à un certain moment pour éviter les saignements”, a ajouté Kim.

C’est pourquoi les médecins ont dû déchirer le placenta avec ses mains, laissant un trou dans son utérus, afin que le muscle ne repousse pas. Pour cette raison, il serait pratiquement impossible de retomber enceinte.

“Après avoir eu North, je suis passé par un processus d’obtention d’embryons pour congélation et j’ai essayé de tomber enceinte pendant un an et demi, ce que je n’ai pas eu. Malgré ce que les médecins ont dit, j’ai essayé et ils ont implanté un de mes embryons, me laissant si enceinte de Saint “.

Kim a presque perdu la vie au cours de cette grossesse, elle a donc dû se faire opérer 5 fois. Pour cette raison, il a dû recourir à la maternité de substitution.

