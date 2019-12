Kim Kardashian cadeaux le frère Rob Kardashian avec les bagues de luxe d'Elvis Presley

C'est un souvenir de Noël.



Une chose est sûre: Kanye West et Kim Kardashian West savent choisir des cadeaux de Noël mémorables. Le couple très actif a tout mis en œuvre en cette saison des fêtes en bénissant leurs proches avec des cadeaux qui ont rendu des millions verts de jalousie. L'enfant aîné du couple, North West, a nettoyé avec ses souvenirs de Michael Jackson. La fillette de six ans a non seulement reçu la célèbre veste de velours noir de Jackson qu'il portait lors d'une soirée avec Elizabeth Taylor en 1997, mais elle a reçu le chapeau blanc du chanteur – avec son maquillage toujours dessus – de son "Smooth Criminal" Clip musical. Selon E! Nouvelles, les cadeaux ont fait reculer les Wests de 121 875 $.

Bryan Bedder / Intermittent / .

Le frère de Kim, Robert Kardashian, se déclare le plus grand fan d'Elvis Presley, il était donc normal qu'il reçoive également un peu de souvenirs. Pour Noël, Kim a donné à Rob deux des bagues d'Elvis: une avec un bijou rouge et une autre avec quatre diamants. Julien's Auctions les a vendus à Kim pour un total de 15 000 $.

Nous ne pouvons qu'imaginer quels non-souvenirs le reste des Kardashian-Jenners a reçu de Kanye et Kim, mais pour l'instant, vous pouvez consulter les photos des objets de collection de luxe ci-dessous.

.