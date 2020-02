Kim Kardashian confond ses partisans avec des mannequins supposés | .

Kim Kardashian, la célèbre mondaine et femme d’affaires a surpris tous ses adeptes de Instagram avec un message où vous pouvez en voir les nuls très particulier, la raison? C’étaient de vraies femmes.

Kim et ses les nuls ils ont repris New York pour être les protagonistes de l’un des emplacements le plus attendu de tous cette année 2020.

La femme d’affaires avait annoncé dans ses histoires de Instagram qui serait présent pour le lancement de sa marque en Nordstrom, à New York et quelle expérience unique et inoubliable cela nous a donné pour tous les fans.

Vous pouvez être intéressé: Kim Kardashian totalement décomplexée expose ses sous-vêtements

Le lancement comprenait un grand défilé de mode dans lequel des modèles de toutes tailles montaient et descendaient les escaliers mécaniques du magasin, tous arborant une variété de modèles de marque SKIMS.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Pour terminer le spectacle, le modèles ils sont apparus sur une plate-forme également de couleur de peau pâle, dans laquelle ils se sont mélangés entre les nuls Vêtus de leurs vêtements. Du soutien-gorge sculpté, de la solution courte, de la robe coulissante et de la combinaison buste ouverte, tout a fait sensation pour les spectateurs.

Il s’est assuré que les participants pouvaient apprécier comment les vêtements sont sur le corps et comment ils aident à obtenir une meilleure apparence.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Kim a commenté l’émission Bonjour l’Amérique que toute sa vie il avait utilisé des gaines et il savait qu’il y avait encore un besoin sur le marché.

Je voulais le moderniser et le rendre un peu plus confortable et durable », a-t-il partagé. «Je suis très heureux que tout le monde l’adore parce que c’est mon bébé. J’y mets beaucoup. »

Vous pouvez aussi lire: Kim Kardashian en string surprend avec ses grosses courbes sur Instagram

Sans aucun doute, cette présentation était le sentiment de tout le monde, faisant des commentaires parmi ses partisans, entre savoir ce que le faux et le vrai était, indiquant à quel point tout avait l’air incroyable et ce original C’était l’idée. Des milliers de commentaires positifs ont été reçus avant ce spectaculaire présentation.

.