Kim Kardashian est de nouveau accusée de “ pêche au noir ” pour des tresses au Yeezy Show

Kim Kardashian West a longtemps été accusée de s’approprier la culture noire, mais elle ne semble pas avoir tiré de leçons de l’indignation généralisée suscitée par ses anciennes ébats. En fait, beaucoup pensent maintenant que la star de la télé-réalité et l’influenceur en ligne choisissent intentionnellement de s’habiller de manière à soulever des accusations de «pêche au noir». Est-elle vraiment aveugle à la façon dont ses actions sont perçues? Ou est-ce qu’elle «pêche» simplement pour attirer l’attention?

Kim Kardashian West fait partie des nombreuses célébrités accusées d’appropriation

Kardashian n’est pas la seule célébrité qui a été accusée de «pêche au noir», qui est le terme utilisé pour désigner des personnes se présentant intentionnellement comme une race autre que la leur. Cela se fait généralement en publiant des photos sur les réseaux sociaux qui utilisent un éclairage ou des filtres pour assombrir la peau ou en portant des styles de cheveux et de vêtements traditionnellement associés à un groupe racial spécifique.

Cardi B est une autre célébrité qui s’est retrouvée prise dans des accusations de ce type d’appropriation. La petite sœur de Kardashian, Kylie Jenner, a elle-même été au centre d’un scandale de pêche au noir.

La pratique est également répandue parmi les utilisateurs de médias sociaux moins célèbres, et c’est en partie la raison pour laquelle les célébrités sont si durement critiquées pour le faire. Ils ajoutent à une culture d’emprunt d’éléments esthétiques aux communautés marginalisées.

La pêche au noir est culturellement nuisible

Kim Kardashian | Chesnot / WireImage

Les critiques culturels soulignent que de nombreuses femmes qui sont en réalité noires sont toujours victimes de discrimination en raison de leur apparence. Il est blessant de voir quelqu’un faire un costume à partir de ses coiffures naturelles – des coiffures qui ne sont souvent toujours pas autorisées sur les lieux de travail ou dans les écoles.

Ils disent également que cette appropriation enlève des opportunités aux femmes de couleur. Il est plus difficile pour les femmes de couleur réelles de devenir des influenceurs et des spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux parmi ces personnages.

Dara Thurmond, une infirmière de New York, a parlé à la BBC du problème et a expliqué les méfaits de la pêche au noir. Elle a expliqué que les gens qui prétendent être noirs sur les réseaux sociaux ne comprennent pas ou ne luttent pas contre «la lutte que les femmes noires traversent juste pour être acceptées comme qui elles sont».

Kim Kardashian est au centre des débats sur la «pêche au noir»

Presque tous les articles sur la pêche au noir mentionneront Kardashian à un moment donné. Elle est souvent considérée comme l’une des célébrités de la pêche au noir les plus influentes et les plus en vue. Elle a longtemps été accusée de s’approprier la culture noire, et ses précédents cas ont inclus une couverture de magazine qui présentait une photo d’elle avec la peau foncée.

Il semble qu’elle s’approprie à nouveau des éléments de la culture noire. Elle a récemment publié des photos d’elle portant des tresses. Elle était en route pour épouser la série de Kanye West et portait apparemment le style correspondant à la coiffure de sa fille biraciale North pour l’événement.

Ajoutant de l’huile sur le feu que Kardashian choisit simplement de se représenter de cette façon pour susciter l’indignation et l’attention, c’est le fait qu’elle a simultanément publié une photo de «retour» d’elle dans «Bo Derek braids», un acte précédent qui avait obtenu un beaucoup de contrecoup pour l’appropriation culturelle.

Kardashian savait sûrement que la publication de l’une ou l’autre photo – sans parler des deux ensemble – ferait apparaître de nouvelles accusations d’appropriation culturelle. À ce stade, il semble probable que la star ne se soucie tout simplement pas de ce que les autres ont à dire sur ses choix de style.

Soit cela, soit elle cherche activement un moyen de rester pertinent et d’obtenir une couverture médiatique. Après tout, les membres de la famille Kardashian sont des experts pour gérer leur propre image et faire carrière à partir de la célébrité, et ils semblent vivre en disant que la mauvaise presse n’existe pas.