Kim Kardashian est fatiguée d’avoir à expliquer que Chicago est son enfant

Kim Kardashian est célèbre pour de nombreuses choses: son influence impressionnante sur les réseaux sociaux, sa longue apparition dans Keeping Up with the Kardashians, son mariage avec le rappeur controversé Kanye West et sa nouvelle incursion dans l’activisme juridique. En plus de tous ces rôles impressionnants et chronophages, Kardashian est également mère de quatre enfants.

Elle est clairement très fière de sa famille et amoureuse de ses enfants, mais son cheminement vers la maternité n’a pas été facile. Ce qui est particulièrement blessant pour Kardashian, qui a traversé deux grossesses mortelles avant de se tourner vers la maternité de substitution, est que beaucoup de gens ont fait des commentaires méchants à son sujet en tant que mère. Peut-être l’un des plus blessants est la croyance infondée que sa fille Chicago n’est pas réellement son enfant.

Kim Kardashian et Kanye West ont quatre enfants

Kardashian et West sont d’abord devenus parents lorsque leur fille North est née en 2013. Ils se sont mariés en 2014 à Florence, en Italie, et leur famille a continué de grandir.

Leur fils Saint est né en 2015. Alors qu’ils semblaient avoir une famille parfaite, la vérité était beaucoup plus effrayante. Kardashian a eu de graves complications de santé au cours des deux grossesses, et il lui a été conseillé d’éviter toute grossesse future pour sa propre sécurité.

Kardashian a révélé qu’elle avait une prééclampsie alors qu’elle était enceinte de North. La condition peut être fatale et entraîne souvent une naissance prématurée, entraînant de graves risques pour la mère et le bébé.

Elle espérait que sa prochaine grossesse se passerait mieux, mais ce n’était malheureusement pas le cas. Sa grossesse avec Saint était tout aussi difficile, et c’est à ce moment-là que le couple savait que tous les futurs enfants devraient naître d’une autre manière.

Kim Kardashian s’est tournée vers la maternité de substitution

Kim Kardashian West | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Leur prochain enfant, une fille nommée Chicago, est né en 2018 via une mère porteuse. Kardashian a veillé à ce que sa mère porteuse sache exactement de quel enfant elle allait porter, car elle ne voulait pas que la femme soit surprise par la célébrité de la situation.

Kardashian a expliqué: «Vous pouvez le faire de manière totalement anonyme. Vous pouvez emprunter cette voie. [But] J’ai juste eu l’impression que, quiconque porte mon bébé, et s’il n’était pas fan de moi ou de mon mari? Et s’ils ne voulaient pas porter notre bébé? Je voulais leur donner ce choix et être fier et sur la même longueur d’onde. Je voulais une relation avec elle. “

Kardashian prévoyait d’utiliser le même substitut pour une autre grossesse, mais elle a fini par s’associer avec une autre femme. Cette mère porteuse a donné naissance à un petit garçon nommé Psaume en 2019.

À ce stade, le célèbre groupe est devenu une famille de six personnes, mais il y a des spéculations quant à savoir s’ils auront plus d’enfants à l’avenir.

Kim Kardashian a révélé quelques détails de son voyage

L’avocate en droit de la famille Laura Wasser a un podcast intitulé All’s Fair. Kardashian est apparu en tant qu’invité dans l’épisode du 11 février 2020. Dans l’interview qui a duré près d’une heure, Kardashian a parlé de son voyage vers la maternité et de certaines des parties les plus blessantes de son parcours non conventionnel pour la naissance de ses deux derniers enfants.

À la naissance de Chicago, Kardashian se tenait près des épaules de la mère porteuse, attendant de voir sa fille émerger dans le monde. Lorsque le bébé est arrivé, Kardashian l’a immédiatement prise, a eu un contact peau à peau et a pu entrer dans une salle de liaison.

Kardashian a été blessé par des gens non informés suggérant que Chicago ne ressemble pas à Kardashian et ressemble plutôt à la mère porteuse. Étant donné que l’embryon implanté dans la mère porteuse a été créé à l’aide de l’ADN de Kardashian et West, cette spéculation est totalement infondée.

Le plus inquiétant de tous est le fait que Chicago elle-même entendra probablement ces rumeurs et commentaires en vieillissant. Kardashian voudra probablement protéger ses enfants de la cruauté potentielle du public critique.