Kim Kardashian et Kanye West KFC Kiosk immortalisé avec plaque

Kim Kardashian et Kanye West sont immortalisées dans un restaurant KFC à Paris.



Kim Kardashian et Kanye West ont récemment été vues à Paris en train de passer du temps ensemble. Le couple était en route pour Jean Paul Gaultier mais s’est d’abord arrêté au KFC pour répondre à ses demandes de faim.

Kim a capturé tout le moment. Kim a partagé une vidéo sur son histoire Instagram montrant à la fois elle et Kanye passant commande à partir d’une machine à écran tactile chez KFC. Quelques instants plus tard, Kim a partagé une photo d’elle posant dans le miroir et Kanye sur un banc de fantaisie en train de prendre un seau de poulet.

Le kiosque KFC où Kanye et Kim ont désormais tristement passé leur commande – Marc Piasecki / .

Il semble que Kim a capturé le moment, il est devenu viral et les fans se sont précipités au KFC pour voir le couple de célébrités. Le lendemain, KFC France a partagé avec un tweet le moment où le couple a commandé à leur succursale de Strasbourg Saint-Denis à côté d’une photo d’un seau sur mesure avec les paroles de Kanye de sa chanson “Take The Sky”. Non seulement le couple a reçu un seau de marque personnalisé, mais ils ont également reçu une plaque sur la machine exacte qu’ils ont commandée à de futurs clients pour voir quand ils entrent. La plaque se lit comme suit: «Kim Kardashian et Kanye West ont commandé à cette station» dans En anglais, selon une page de fans de Kanye sur Instagram.

KFC distribue non seulement des plaques, mais ils sortiront bientôt un sandwich au poulet avec des brioches glacées aux beignets en mars.

Un plan rapproché de la plaque de Kanye & Kim signée KFC – Marc Piasecki / ..