Kim Kardashian et Kanye West révèlent une inspiration surprenante pour leur maison minimaliste, partagent un aperçu de la chambre de North

Kim Kardashian et Kanye West sont des gens occupés avec une grande famille, mais leur maison est sans encombrement et très minimaliste. Le couple a donné à ses fans un aperçu de leur maison et a répondu aux questions sur l’inspiration derrière l’ambiance neutre et clairsemée.

Kanye West et Kim Kardashian West | Taylor Hill / WireImage

Pourquoi ils ont adopté une approche minimale

La maison Kardashian West est connue pour sa palette de couleurs neutres, quelque chose qui provenait d’eux ayant tous deux des maisons de ce ton. Le couple a expliqué pourquoi dans le numéro de mars 2020 d’Architectural Digest, avec Kardashian remarquant dans la vidéo AD Design Quiz: «Ce que j’aime avoir une maison aussi minimale … après avoir été avec [West], Je suis devenu beaucoup plus minimal. Il y aurait trop d’encombrement, je ne pourrais pas en faire autant. “

Elle a poursuivi: «Pour moi, c’est la façon dont je m’organise, comment je fais les choses… Je sais où chaque dernière chose est, il y a une place pour tout.» Elle assure qu’ils «ont beaucoup de choses», mais certaines d’entre elles est caché.

Kardashian attribue à leur conception de la maison un sentiment de calme, expliquant: «Nos vies sont si mouvementées et si folles et il se passe toujours tellement de choses que j’aime rentrer à la maison en toute simplicité et rester au lit et me détendre… c’est tellement apaisant tome.”

L’inspiration derrière la conception de leur maison est surprenante

Dans la vidéo, Kardashian demande à West quelle est l’inspiration pour la conception de leur maison et leur fille North West saute aux yeux – avec un timing parfait – alors que West continue d’expliquer que ce sont les enfants qui ont inspiré la conception.

West a partagé: «Les enfants sont l’inspiration pour toutes nos créations à l’avenir.» Dans leur interview dans le magazine, il a expliqué: «Les enfants montent leurs scooters dans les couloirs et sautent par-dessus les tables basses d’Axel, qu’ils utilisent comme genre de scène. Cette maison peut être une étude de cas, mais notre vision a été construite autour de notre famille. »

“En fin de compte, nous ne prenons pas cela trop au sérieux. Nous n’allons pas être des fanatiques », a ajouté Kardashian.

Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient ses activités préférées à la maison, North a partagé qu’elle faisait de la gymnastique et des «compétitions de danse dans le couloir», ainsi que jouait du piano et du violon et trouvait des animaux et d’énormes cristaux.

Les fans découvrent la chambre colorée de North

Avec leur maison minimaliste faisant leur apparition sur Instagram, la télévision et les vidéos, la plupart des fans se sont demandé à quoi ressemblaient les chambres des enfants. En faisant la promotion de leur long métrage dans AD, Kardashian a publié des photos de l’interview, montrant leurs magnifiques chambres neutres et neutres, ainsi qu’une photo montrant la chambre de North.

Kardashian a légendé la collection d’images: «La couverture de @archdigest est quelque chose dont j’ai toujours rêvé. Voici un aperçu de notre style minimaliste et une photo de la chambre de North si vous glissez! »

La chambre du Nord est étonnamment colorée, bien qu’elle soit tout en une seule couleur: rose!

Lors d’une interview en décembre 2019 sur The Ellen DeGeneres Show, Kardashian a expliqué que leurs enfants ont pu s’exprimer de manière créative dans leurs chambres.

Elle a partagé à l’époque: «Leurs chambres sont vraiment festives et sauvages et tout le monde a un thème, alors je les ai laissées devenir folles dans leurs chambres et la salle de jeux. Ils respectent l’espace partout ailleurs. »