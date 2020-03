Kim Kardashian et Kylie Jenner exhibent leurs maillots de bain

Kim Kardashian et Kylie Jenner montrent leurs courbes en maillot de bain | Instagram

Kim Kardashian et Kylie Jenner, il n’y a pas de jour où ils ne donnent pas de quoi parler et encore une fois ils nous ont surpris en exhibant leurs beaux corps en bikinis et en exhibant leurs grands arrière-gardes qui font l’envie de tous.

Tout semble indiquer que c’était un jour de bronzage en familleEh bien, Kylie a également partagé une série de photos et de vidéos où elle se voit mettre son bronzage en spray et nous ravit avec elle figure sculpturale.

Dans l’image, il n’a rien écrit de spécifique dans la description autre que deux coeurs, une brune et l’autre noire, qui sont les couleurs que chacune utilisait dans son bikini.

Les deux sont rechargées sur des coussins où ils prennent le soleil, Kylie avec un maillot de bain marrontandis que Kim l’un des couleur noire.

L’image avec un seul jour de publication a plus de 8 millions de réactions de ses disciples et des milliers de commentaires aussi de leurs parents et amis en leur faisant des compliments et des compliments.

Les plus belles femmes que je connaisse! Je vous aime tous les deux! “, A écrit Caitlyn Jenner dans le post.

Kim a également publié la même image sur son compte Instagram officiel, qui a bien plus que 3 millions de réactions.

Ying et Yang “, a écrit Kim dans la description de son message.

L’ensemble du clan des Kardashians il a publié sa journée de la famille et sans aucun doute, ils étaient les sentiment dans les réseaux sociaux en laissant tout le monde impacté avec leur spectaculaire corps curvilignes Tout le monde aimerait avoir

Sans doute les comités sociaux ils ont soupiré à ses millions de followers sur ses réseaux sociaux.

Kim Kardashian est devenue pendant quelques années l’un des filles les plus sensuelles du monde avec un corps spectaculaire et ses courbes incroyables, tandis que Kylie Jenner a voulu suivre ses traces et on peut dire que maintenant elle l’a surmonté en étant la personne la plus influente de tout le monde.

