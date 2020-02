Kim Kardashian et sa famille croient que le Psaume Ouest est une réincarnation de Robert Kardashian Sr.

La famille est très proche du Psaume car elle pense que le membre de sa famille est revenu.



Baby Psalm West a été accueilli au monde via une mère porteuse au printemps dernier, complétant la couvée de Kanye West et Kim Kardashian à quatre enfants. Les parents les plus célèbres ont partagé le voyage avec le public et étaient ravis de continuer à agrandir leur famille. Cependant, Kim a récemment partagé avec E! Des nouvelles qu’elle croit que le Psaume, qui approche de son premier anniversaire en mai, est une réincarnation de son défunt père Robert Kardashian Sr.

L’homme d’affaires et avocat était connu pour ses liens avec O.J. Le tristement célèbre cas de double meurtre de Simpson en 1995 alors qu’il faisait partie de l’équipe juridique représentant son ami star du football. Robert Sr. serait diagnostiqué plus tard d’un cancer de l’œsophage en 2003 et quelques mois plus tard, il est décédé.

En parlant avec E! sur le lancement de sa ligne SKIMS à Nordstroms à New York, Kim a été interrogée sur ses enfants. “Mon fils, Psaume, est probablement le bébé le plus heureux du monde”, a-t-elle déclaré. “Il est toujours souriant, toujours heureux … Lors de notre émission, nous avons montré que nous étions à Bali, et une femme – un milieu aveugle – est venue vers moi et a dit que j’allais avoir un autre fils et que ça allait être mon père s’est réincarné. “

Kim a ajouté qu’il n’y avait aucun moyen que quelqu’un fournisse des informations sur cette femme parce qu’à cette époque, personne ne savait que leur mère porteuse était enceinte d’un garçon. Elle a également partagé une histoire de l’étrange interaction de sa nounou pendant qu’elle était avec le Psaume. “Mon bébé infirmière, j’ai dû sortir de la ville et j’avais vraiment besoin qu’elle vienne”, a-t-elle expliqué. “Mais elle avait une douche de bébé à laquelle elle devait aller. Et j’ai dit: ‘Ça va, tu peux amener mon fils à la douche de bébé, si ça te va.’ J’avais vraiment besoin d’aide. Elle l’amène à une douche de bébé et une femme s’approche d’elle et lui dit: “C’est ton fils?” Et elle a dit: “Non, non, non, je le regarde juste.” Et elle a dit: “Eh bien, je dois juste vous dire, s’il vous plaît, dites à leur maman que c’est un membre de sa famille qui s’est réincarné.” “

“Plusieurs personnes qui ne savaient pas que c’était ma nounou ou quoi que ce soit ont approché mon bébé pour dire qu’il était un membre de la famille réincarné”, a déclaré Kim. “Donc, toute ma famille, tout le temps, pense que c’est mon père et est tellement émotive et proche de lui … Il est gaucher, comme mon père”, a-t-elle révélé. “Donc, toutes ces choses arrivent. Je ne sais même pas si je crois à la réincarnation, mais je le fais maintenant. Mais je veux le croire!” Regardez son clip ci-dessous.

