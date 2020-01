Kim Kardashian lance la bande-annonce du documentaire “The Justice Project”

Regardez le nouveau projet télévisé de Kim Kardashian.



Kim Kardashian prépare actuellement l’arrivée d’un nouveau documentaire spécial de deux heures, Kim Kardashian West: The Justice Project. Le nouveau projet devrait être diffusé sur le réseau Oxygène le 15 avril et mettra en évidence la crise de la réforme pénale tout en couvrant les personnes affectées par le système de justice pénale américain,

«Nous sommes ravis de travailler avec Kim Kardashian West pour documenter son parcours dans le plaidoyer en faveur de la réforme pénitentiaire et d’utiliser son énorme plateforme pour tenir un mégaphone pour remettre en question les inégalités entourant la condamnation à une peine de prison», a déclaré Rod Aissa, vice-président exécutif de la programmation et du développement originaux chez Oxygen Media et E! Production. «Son énergie et son influence ont eu un impact immédiat qui s’est étendu jusqu’à la Maison Blanche. Son histoire est entièrement unique, et ce documentaire est le genre de narration immersive et exclusive que nos téléspectateurs attendent désormais d’Oxygen. »

Samedi, Kardashian a entamé la tournée d’hiver du TCA, parlant du programme à venir et de son parcours actuel pour terminer ses études de droit en tandem avec son implication très médiatisée dans des affaires très médiatisées ces derniers temps.

“Je ne vois pas comment je pourrais simplement dire non à quelqu’un qui a vraiment besoin d’aide si je sais que je peux l’aider”, a déclaré Kim lors de la conférence de presse. “[…]J’adore en parler avec tout le monde autour de moi quand il y a un cas “, a poursuivi Kim.” Je veux dire, même nos discussions de groupe sur différents cas qui se poursuivent, mes conversations sont différentes. J’ai littéralement dû changer mon numéro et dire simplement: «Je dois me concentrer pendant quatre ans, tous mes amis, les gars, je serai de retour dans quatre ans. Laissez-moi vraiment me concentrer. J’ai trouvé que mes intérêts avaient changé, tout avait vraiment changé et c’était un voyage amusant. “

.