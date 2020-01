Kim Kardashian lancera une nouvelle émission de téléréalité, The justice proyect

Kim Kardashian prépare un nouvelle émission de téléréalité qui sera le titre “Le projet de justice”, vous serez étonné d’en connaître le contenu.

Il ne fait aucun doute que Kim Kardashian ne cesse de surprendre ses disciples et dans le monde, bien que beaucoup croyaient qu’il avait pris sa retraite d’une carrière, c’est tout le contraire qu’il continue de le faire.

Grâce à la manière dont vous dirigez votre entreprise, soyez mère de famille et maintenant, une étudiante en droit, Kim, ne veut pas manquer ce que la vie lui donne.

Si vous connaissez Kim Kardashian, faites sûrement connaître la téléréalité “Le suivi des kardashian” il ne serait donc pas surprenant que la mondaine vise à effectuer plus d’émissions de téléréalité.

En tenant compte de cela, la femme d’affaires y a déjà pensé et le fait même a déjà un diplôme “Le projet de justice” C’est un projet où il va de pair avec ses nouvelles études d’avocat, avec cette nouvelle réalité, Kim vise à changer le système judiciaire américain et à aider les personnes injustement emprisonnées.

La sœur la plus populaire de Clan Kardashian Jenner sera présenté en premier 5 avril sa nouvelle “émission de télé-réalité où, à travers un documentaire de deux heures, il cherche une réforme de la justice pénale de son pays.

Pour autant que nous sachions jusqu’à présent, “The Justice Project “ Il se concentrera sur l’histoire d’Alice Marie Johnson, une arrière-grand-mère de 63 ans qui a été emprisonnée pendant plus de 25 ans de sa vie depuis qu’elle a été condamnée pour la première fois pour une infraction de drogue sans violence et que Kim Kardashian Il a obtenu sa grâce présidentielle pour cette femme en mai 2018.

C’est à partir du cas d’Alice Marie que Kim a rencontré d’autres cas plus similaires et dans lesquels elle veut elle-même intervenir et améliorer le système judiciaire américain.

