Kim Kardashian le touche, a des cheveux et n’aime pas ça … Méchant … Neeexxtt!

23 janvier 20208 h 07

Kim Kardashian, Une diva dans toute sa splendeur, a dû vivre l’une des pires expériences de sa vie. C’est dégoûtant!

Dans l’émission Jimmy Fallon, ils ont joué “Pouvez-vous le sentir?”, Qui se compose de boîtes que seul le public peut voir, et ils ne peuvent pas, et qui ont généralement des choses désagréables à l’intérieur.

Kim Kardashian a ensuite dû toucher un faux écureuil, et elle avait déjà averti que s’il s’agissait d’araignées ou de tout type d’animal, elle crierait.

Et bien il a tenu sa promesse, car quand il a senti le corps de l’écureuil et, surtout sa fourrure, il a crié et a retiré sa main.

Pauvre Kim Kardashianmais Jimmy Fallon Il n’a pas eu de meilleur moment. Il a même dû toucher une tête humaine!

