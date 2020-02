Kim Kardashian met de côté le soutien-gorge pour Instagram | Instagram

La femme d’affaires et mondaine Kim Kardashian a eu un impact sur les réseaux sociaux avec une photo dans laquelle le soutien-gorge n’a été gêné que parce qu’elle a décidé de sauter la garde-robe à cette occasion.

La belle brune est vue dans l’image sans aucun vêtement et couvrant ses charmes uniquement avec de belles roses blanches, laissant nu son dos.

La photographie artistique est complétée par sa colère intense et son beau visage alors qu’une des fleurs s’approche du nez.

L’image fait partie de la publicité de sa nouvelle collection de maquillage, qui, selon elle, est inspirée par l’un des moments les plus heureux de sa vie, le jour de son mariage avec Kanye West

La publication faite il y a deux jours compte près d’un million et demi de likes et de nombreux commentaires qui se concentrent plus que sur leurs produits, tournés vers sa grande beauté.

Récemment, la mondaine a provoqué une énorme agitation à faire la queue pour acheter du poulet frit et encore plus quand une vidéo du célèbre a été révélée Kiss cam dans un match des Lakers.

L’enregistrement controversé montre que Kim voulait embrasser son mari et il l’a ignorée, après avoir essayé de cacher le mauvais moment où la mondaine a de nouveau essayé de l’embrasser, mais cette fois sur la joue.

