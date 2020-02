Kim Kardashian montre ses attributs chauds sur Instagram | Instagram

Kim Kardashian nous surprend encore une fois avec une photo qui est montée sur son compte Instagram, impressionnant à nouveau tous ses disciples.

Le célèbre comme il est bien connu a lancé sa ligne de sous-vêtements et lancera bientôt un nouveau modèle.

Il convient de noter que cette semaine, Kim a annoncé que sa ligne de Ceintures SKIMS Il a tout, différentes formes, âges et tailles lors d’un événement avec plusieurs modèles lors d’un défilé à New York et a frappé tout le monde avec une telle spectaculaire montrer.

Pour montrer la tenue, Kardashian Il a partagé un selfie depuis son placard où il en a profité pour promouvoir sa ligne de lingerie “Skins», Être le modèle elle-même.

Dans l’image le modèle est vu avec un minuscule vêtement bleu marine en satin élastique qui révèle tout son figure à la perfection.

Vous attendiez cela », a écrit la célèbre femme dans la description de sa publication.

L’image était publié Hier, jeudi, et jusqu’à présent, il a atteint plus de 3 millions de likes et plus de 11 000 commentaires des fans de la femme d’affaires, qui attendent avec impatience les nouveaux vêtements qui sont sur le point annoncer.

Kardashian a également écrit que demain, le 7 février, il fera une grande annonce sur sa marque, que tout le monde attendait et leur demande d’être très attentifs à leur histoires.

Kim s’assure que tous les produits de votre marque sont le meilleur cadeau pour le Jour de la Saint Valentin, Il y aura donc nouveaux modèles disponible dans les prochains jours, vous pouvez donc les acheter avant la date spéciale.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Kim soupire. Plus tôt cette année, il a souhaité une bonne année à tous ses abonnés, et fait intéressant, à cette occasion, il utilisait également des produits de sa marque Écrémé car elle est son meilleur modèle et aime utiliser sa marque et se montrer.

