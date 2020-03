Kim Kardashian montre ses sous-vêtements sans pénalité | Instagram

La socialité, étudiante en droit, femme d’affaires et la mannequin Kim Kardashian a partagé une publication dans laquelle elle est fière de ses vêtements intimes, à tel point qu’elle le présume en photographie.

Comme toujours montrant son corps dans toute sa splendeur, la pionnière de l’émission de télé-réalité “Le suivi des kardashian”.

Depuis qu’une vidéo pour adultes a fuité où Kim était la protagoniste Il a commencé à attirer l’attention sur le fait qu’il était né dans une famille riche, peu à peu, il gagnait plus de fans.

Depuis qu’il a commencé sa série où il participe avec ses soeurs et sa maman Il a gagné en notoriété, ce qui a permis à Kim de pénétrer d’autres marchés dans lesquels, heureusement, il a également connu un grand succès.

Grâce à des millions de followers, Kim Kardashian Il en a profité pour avoir des clients potentiels et commencer à vendre des produits que ses adeptes achèteraient ravis.

C’est ainsi qu’il a commencé à lancer plusieurs produits sur le marché, a lancé une ligne de maquillage, puis a lancé des ceintures qui figure de modèle et maintenant il a barboté avec des sous-vêtements.

“Je suis ravie d’annoncer que notre collection @skims Fits Everybody arrivera bientôt! Nos sous-vêtements les plus recherchés reviennent pour la première fois depuis son lancement”, a écrit Kim dans son article.

“Fabriquée dans un tissu ultra doux et beurré qui s’étire au double de sa taille, chaque pièce est conçue pour s’adapter parfaitement et être moulé à chaque corps. Disponible en 9 tons et dans les tailles XXS – 4X le MERCREDI 11 MARS à 9h00. PST / 12 h EST. Rejoignez la liste d’attente maintenant sur SKIMS.COM pour bénéficier d’un accès rapide à la boutique “, a expliqué Kim dans le message.

Nous sommes ravis d’annoncer que notre collection @skims Fits Everybody arrive bientôt! Nos sous-vêtements les plus recherchés reviennent pour la première fois depuis leur lancement. pic.twitter.com/a4n4tT4tfg

– Kim Kardashian Ouest (@KimKardashian)

6 mars 2020

De plus, la célébrité de 39 ans a su garder ses adeptes heureux, car elle partage constamment des photos d’elle portant son corps sculptural, ce qui rend beaucoup de gens fous et fait l’envie de nombreuses femmes.

