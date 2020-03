Kim Kardashian partage une énorme prédiction sur le coronavirus

Kim Kardashian partage d’énormes prédictions sur le coronavirus | Instagram

En raison de la pandémie mondiale qui a récemment fouetté toute nouvelle sur le coronavirus devient une tendance tout de suite ainsi que la prédiction de Kim Kardashian dans Twitter où il a partagé une prédiction de coronavirus.

Beaucoup de gens sont à l’affût de toute nouvelle concernant maladieEt il n’est pas surprenant que les célébrités s’inquiètent aussi.

Contrairement à de nombreuses stars de cinéma, la mondaine, Les entrepreneurs et les célébrités qui ont la possibilité économique de voyager sont sans doute les plus préoccupés par la pandémie.

Jusqu’à présent, de grandes personnalités (Tom Hanks et sa femme) sont déjà infectés et sont mis en quarantaine en attente de traitement.

Dans l’une de ses publications, Kim Kardashian a montré une partie d’un livre de Sylvia Brown Un écrivain américain qui a travaillé comme médium et médium où vous pouvez voir quelque chose qui attire beaucoup d’attention:

“Vers 2020, une pneumonie sévère en tant que maladie se propagera dans le monde entier, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus”, indique le texte.

Précisément comme cela se produit actuellement, et mentionnant également les symptômes caractéristiques de COVID-19, il a également mentionné que ladite maladie viendrait rapidement et de la même manière, cela disparaîtrait.

“Presque plus perplexe que la maladie elle-même sera le fait qu’elle disparaîtra soudainement au fur et à mesure de son apparition, elle frappera à nouveau dix ans plus tard, puis elle disparaîtra complètement”, note l’image “, conclut la partie soulignée.

Si vous vous souvenez bien, le virus est originaire de Chine à la fin de 2019 et il y a quelques jours, la nouvelle a été publiée que les derniers patients infectés avaient déjà été libérés, le problème est que, malgré le fait que “Ç’est fini” En Chine, le virus se poursuit dans le monde entier.

