Kim Kardashian peut-elle aller en prison pour ses vidéos Taylor Swift?

À l’heure actuelle, la querelle entre Taylor Swift et Kanye West et Kim Kardashian West est très bien documentée. À partir du moment où West a interrompu le discours du Swift’s Best Female Video Award aux VMA en 2009, les deux étaient en tension. Ils semblaient se rattraper à un moment donné, mais en 2016, il a sorti la chanson «Famous» qui a ravivé le bœuf. Il y a maintenant une nouvelle séquence vidéo de l’appel téléphonique enregistré en secret qui montre la conversation complète de Swift et West. Kim Kardashian West pourrait-elle aller en prison pour cela? Ce n’est pas aussi simple.

Kim Kardashian West et Kanye West au Théâtre des Bouffes du Nord pour assister au service dominical de Kanye West le 01 mars 2020 | Mehdi Taamallah / NurPhoto via .

Qu’a partagé Kim Kardashian West en 2016?

Revenant à 2016, la chanson de West “Famous” avait la phrase, “Pour tous mes n * ggas de Southside qui me connaissent le mieux / J’ai l’impression que moi et Taylor pourrait encore avoir des relations sexuelles / Pourquoi? J’ai rendu cette connerie célèbre. »

Après la sortie de la chanson, TMZ a rapporté que Swift était d’accord avec cette ligne, donnant son approbation directement à West. Cependant, les représentants de Swift ont déclaré au New York Times: “Kanye n’a pas appelé à l’approbation … Elle a refusé et l’a mis en garde contre la sortie d’une chanson avec un message misogyne si fort.” Son représentant a également déclaré que Swift ne savait pas que West utiliserait le mot «b * tch».

Pour défendre son mari, Kardashian West a posté des extraits vidéo sur Snapchat à l’époque qui montraient que Swift approuvait apparemment les paroles sur le sexe et semblait être d’accord avec la chanson. À l’époque, ces vidéos semblaient corroborer l’affirmation de West selon laquelle Swift avait approuvé la chanson. Bien que Swift soit sortie plus tard, affirmant qu’elle n’approuvait pas la ligne “b * tch” et plus, elle a été peinte comme une fausse victime et une menteuse.

Maintenant, la conversation complète et divulguée prouve que Taylor Swift ne mentait pas, malgré ce que dit Kardashian West

Avance rapide jusqu’en 2020, au milieu d’une grave pandémie, la conversation complète entre West et Swift a coulé. Ces vidéos complètes montrent que Swift disait réellement la vérité. Les paroles originales disaient: «J’ai l’impression que Taylor Swift pourrait me devoir du sexe», au lieu de «toujours avoir des relations sexuelles» et Swift a répondu qu’elle devrait y penser. Mais elle était soulagée qu’il ne l’appelle pas “cette stupide idiote”, dont il n’a pas obtenu l’approbation dans la version finale. C’est ce que Swift a dit depuis le début.

La vidéo de 25 minutes montre également West demandant à Swift de promouvoir le single et promettant de lui envoyer la coupe finale. Quant à West impliquant qu’il l’a rendue célèbre, Swift a dit: «Eh bien, que vais-je faire à ce sujet? C’est juste un peu comme, quoi que ce soit à ce stade. ” Encore une fois, dans l’enregistrement, il n’a pas mentionné avoir dit: “J’ai rendu cette chienne célèbre.”

La Californie a des lois strictes sur la diffamation et l’enregistrement secret

Il y a deux lois que Kardashian West aurait pu violer en publiant ces vidéos Snapchat en 2016. D’une part, les vidéos de la conversation entre West et Swift ont été enregistrées à l’insu de Swift, selon sa version de l’histoire. Dans la fuite complète, il ne semblait pas que quelqu’un l’ait alertée de l’enregistrement.

La loi californienne est assez claire et stricte sur ce type d’atteinte à la vie privée. C’est un État «bipartite», ce qui signifie que les deux parties doivent savoir qu’elles sont enregistrées et qu’elles doivent toutes deux y consentir, selon le Stimmel Law Office.

Et l’autre loi que Kardashian West aurait pu violer est la loi sur la diffamation. Selon le Shouse California Law Group, le tribunal doit prouver quatre choses pour constituer une diffamation ou une calomnie. La personne accusée d’avoir diffamé quelqu’un doit passer ce mensonge comme un «fait», elle doit le publier à un «tiers», elle a agi «par négligence, de façon imprudente ou intentionnelle» et enfin, la «réputation de la victime présumée a été endommagée».

Kim Kardashian West pourrait-elle aller en prison?

imaginez le gâchis si elle a porté plainte omg

– zack (@blindingrep) 22 mars 2020

En 2016, il a été signalé que Kardashian West pourrait être poursuivie en justice et passible d’une peine de prison pour son atteinte à la vie privée. À l’époque, un procès en diffamation n’était pas vraiment sur la table, car la vidéo complète n’était pas publique. Mais maintenant, on pourrait faire valoir que Kardashian West a coché ces quatre boîtes de diffamation; Le sixième album de Swift s’appelait littéralement Reputation en raison de toute la haine qu’elle avait reçue.

Cependant, pour que Kardashian West soit reconnu coupable, Swift devra porter plainte. Comme Swift ne l’a pas fait en 2016, il y a fort à parier qu’elle ne le fera probablement pas cette fois-ci. Maintenant quatre ans plus tard, le délai de prescription semble être terminé pour un cas d’enregistrement secret. Cependant, maintenant que les preuves possibles de la diffamation sont nouvelles, cela pourrait être le cas pour un nouveau procès.

Si Swift engage des poursuites, tout ce qui pourrait arriver est que Kardashian soit condamné à une amende. Les chances que Kardashian West soit incarcéré sont minces en raison de l’argent et des relations.

Les fans de chaque côté recherchent leur favori dans tout cela, mais la prison ne semble pas vraiment être dans les cartes. Alors que Swift a corrigé la fuite en exhortant les gens à faire un don au milieu de cette pandémie, Kardashian West a publié une diatribe Twitter sur son côté de l’histoire. En fin de compte, elle a également exhorté les gens à se concentrer sur les «millions de vraies victimes» souffrant lors de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Au moins, ils peuvent s’entendre là-dessus.