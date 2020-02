Kim Kardashian: Photos faisant la queue pour acheter du poulet KFC

Kim Kardashian: Filtres d’affilée pour acheter du poulet KFC | INSTAGRAM

En dépit d’avoir des millions de dollars, une énorme réputation et des propriétés chères, Kim Kardashian aime toujours la nourriture dans les chaînes de restauration rapide aussi célèbres que KFC, alors elle et son mari Kanye West voulaient manger du poulet frit en tant que clients communs seuls que dans la ville de Paris.

La célèbre mondaine et son mari ont été vus par plusieurs fans surpris de la voir devant une machine KFC pour commander sa nourriture, un seau de poulet frit dans la ville de Paris, où elle a voyagé avec Kanye West.

Dans la vidéo, nous pouvons voir que Kim et Kanye vont passer commande et Kanye est en charge d’appuyer sur l’écran, qui explique les options. Le présent français a été surpris d’avoir vu la star de “Keeping Up with the Kardashians” dans un endroit comme celui-ci.

Dans les histoires de son compte Instagram, il a plaisanté en écrivant “JPG & KFC”, car ils sont allés avant d’aller dans le luxueux atelier du designer Jean Paul Gauthier, ont traversé le délicieux fast-food, parce que Kanye aime manger du poulet frit, car nous pourrions Voyez comment vous le goûtez dans une autre vidéo.

La fille de Kim, North, ne mange que du poisson, mais il semble que Kim aime la viande blanche. Kim et Kanye ont l’air très amoureux, car dans une vidéo après cela, nous pouvions les voir très affectueux dans un ascenseur donnant des baisers pleins d’amour.

Rappelons que Kim Kardashian a récemment annoncé qu’elle lancerait sa nouvelle ligne de vêtements intimes qui devrait être un succès. Le lancement sera exclusif sur son site Internet pour obtenir un vêtement que vous devez inscrire sur une liste d’attente.

Kimberly Noel Kardashian West, nom complet de la femme d’affaires, a eu le temps de réaliser ce projet avec lequel elle a eu le soutien de ses sœurs car elles sont apparues dans plusieurs publications en utilisant leurs vêtements et en les faisant la promotion.

