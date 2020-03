Kim Kardashian pourrait ne pas mentir sur le fait de ne jamais avoir de chirurgie plastique, selon des fans

Il ne fait aucun doute que Kim Kardashian West est l’une des femmes les plus photographiées au monde. Le visage de facto de l’empire Kardashian compte plus de followers sur Instagram que presque toutes les autres personnes sur la planète: elle se classe actuellement au 7e rang, juste derrière la sœur cadette Kylie Jenner.

Il n’est donc pas surprenant que la mère de quatre enfants semble également parfaite. De ses cheveux à son maquillage et ses vêtements, tout est planifié dans les moindres détails.

Au cours des 13 dernières années, Kardashian est passée d’une jeune mondaine à une femme d’affaires et à une mère à succès. Mais ce n’est pas seulement sa carrière et sa vie de famille qui ont changé depuis sa première apparition sur Keeping Up With the Kardashians.

Au fil des ans, les fans ont commenté l’apparence changeante de l’homme de 39 ans – beaucoup spéculent que la star a subi une chirurgie plastique. Mais certains fans soutiennent que Kardashian pourrait ne pas mentir sur le fait de ne pas subir de chirurgie plastique.

L’atout le plus célèbre de Kim Kardashian

Kim Kardashian | Rodin Eckenroth / WireImage

Certaines célébrités sont connues pour leurs caractéristiques distinctives. Julia Roberts a le sourire parfait, Jenner est connue pour ses lèvres boudeuses et Kardashian, eh bien, elle est connue pour son arrière voluptueux.

Alors qu’est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Beaucoup. Depuis que Kardashian est devenue une star de la réalité, il y a eu des spéculations incessantes selon lesquelles le «bien» le plus célèbre de la star n’est même pas réel. Oui, de nombreux fans pensent que le natif de Californie a un faux cul. Les rumeurs sont devenues si mauvaises que Kardashian a en fait reçu des radiographies pour prouver qu’elle est bien réelle.

Qu’en est-il du reste?

Les rumeurs concernant le corps de Kardashian ne s’arrêtent pas à l’arrière. Les fans pensent également qu’elle a dû faire du travail sur son visage.

BuzzFeed a récemment constitué une collection «avant et après» de la famille Kardashian, documentant les changements que chaque femme a subis au cours de la dernière décennie et demie. Et il n’y a aucun doute, il y a un changement notable dans l’apparence de Kardashian.

Mais a-t-elle subi une chirurgie plastique? Kardashian a toujours nié avec véhémence les accusations d’avoir subi une chirurgie plastique. Elle n’a pas de faux arrière, son nez est réel et non, elle n’a pas eu de côte enlevée. La star a cependant admis qu’elle avait eu quelques injections et des charges.

Kim Kardashian pourrait ne pas mentir (selon les fans)

Les fans aiment spéculer sur les visages célèbres qui sont l’œuvre d’un chirurgien plasticien. Qui pourrait oublier à quel point les critiques étaient obsédés par le nouveau look “choquant” de Renee Zellweger. Ces rumeurs sur la star de KUWTK ne vont tout simplement pas disparaître. Mais il semble que certains fans aient en fait le dos de Kardashian.

Un fil de discussion récent sur Reddit présentait une série de photos d’une prise de vue confessionnelle durant les premières années de Keeping Up With the Kardashians. L’affiche originale écrivait: «Kim était si belle !!! Elle l’est toujours mais wow! Ces clichés de l’un des confessionnaux de la saison précédente sont tellement magnifiques! “

D’autres utilisateurs ont immédiatement commenté, disant que la star de la réalité n’aurait jamais dû subir de chirurgie plastique, elle était belle pour commencer. D’autres ont dit qu’elle «avait opté pour des traits faciaux eurocentriques parce que c’était dans / mainstream», faisant remarquer que le choix était «tellement triste».

Mais d’autres fans ont défendu la fondatrice de KKW Beauty, faisant remarquer qu’elle avait certainement des charges, pas une chirurgie plastique. La plupart des fans conviennent que Kardashian a eu des injections sur les lèvres et a également des facettes. Ils disent que les changements l’ont rendue moins «exotique» et plus «basique».

Souvenons-nous, c’est une femme que nous avons regardée de 26 à 39 ans. Qui, au cours de cette période, est passée de zéro enfant à quatre. Il y a de très bonnes chances qu’elle ne ment pas. Combien avez-vous changé au cours des 13 dernières années? La famille Kardashian est si ouverte et n’a aucun problème à tout montrer. On peut se demander si c’est ce sur quoi Kardashian choisirait de mentir.