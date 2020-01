Kim Kardashian poursuivi en justice par un photographe pour avoir publié une photo d’un couple de Kanye West

Ce photographe n’a pas d’amour pour le couple heureux.



Un photographe acrimonieux poursuit Kim Kardashian pour avoir prétendument utilisé son travail sans autorisation ni compensation. En octobre 2018, Kim a partagé une photo d’elle-même et de son mari, Kanye West, pris dans un moment sincère. Dans la photo en noir et blanc, Kim regarde amoureusement Kanye en baissant les yeux, les deux souriant largement. Selon TMZ, le doux instantané a probablement été pris lors de leur voyage en Afrique où Ye a enregistré son album désormais mis au rebut. Kim a légendé la photo “”We Got Love ❤️” et le reste appartient à l’histoire. Ou alors ils ont probablement pensé.

Le photographe Saeed Bolden, en revanche, n’a pas d’amour pour le couple, du moins pas depuis que Kim a partagé ce post. Dans un procès intenté par Saeed contre Kim, il prétend que c’est lui qui a pris la photo, ce qui en fait donc sa propriété. Saeed allègue que Kim ne lui a pas demandé la permission d’utiliser la photo à quelque titre que ce soit et qu’il n’a pas été indemnisé pour son utilisation interdite de son travail. Saeed poursuit Kim pour tout profit qu’elle aurait pu tirer du poste, ainsi que pour des dommages-intérêts punitifs, bien qu’il ne nomme pas de prix spécifique. Bien que cibler Kim directement avec ce procès soit quelque peu logique, Saeed tente également de poursuivre la ligne de shapewear de Kim, Skims. Il affirme que la société partage le compte IG de Kim et est donc tout aussi complice du vol. Cependant, le compte Skims IG n’a jamais posté la photo en question, donc sa logique semble un peu défectueuse.

