Kim Kardashian poursuivra sa propre sœur en justice

Apparemment, la relation entre les Kardashian ne va pas bien et pourrait empirer depuis que Kim Kardashian envisage de poursuivre Kourtney pour rupture de contrat en annonçant que vous ne voulez plus participer à la téléréalité.

Après 17 saisons de Keeping Up with the Kardashians, il y a une distance notable entre la famille de la réalité la plus célèbre des États-Unis.

Garder le contact avec les Kardashians permis à la famille de grandir et d’être témoin de leurs joies, drames, problèmes et scandales.

L’union des Kardashian Jenner a toujours été démontrée à la télévision, mais cela semble avoir pris fin depuis que Kim accuse Kourtney de rupture de contrat, viol3nc! A et portera également l’affaire devant les tribunaux.

Selon Showbiz, les affrontements entre la famille qui se sont produits fin 2019 seront révélés lors de la dix-huitième saison de la téléréalité Kardashian.

Kim et Kourtney se sont affrontés fortement et c’est pourquoi la célèbre épouse de Kanye ouest Il a pensé à porter l’affaire devant les tribunaux.

Il a été détaillé que l’aînée des sœurs n’assistait pas régulièrement aux enregistrements de la réalité et que les choses empiraient progressivement chez les sœurs.

