Kim Kardashian règle son procès avec un médecin “Vampire Facial”

Kim Kardashian est parvenue à un accord.



Avant le début de l’année, Kim Kardashian a poursuivi le médecin Charles Runels pour avoir utilisé son nom et sa renommée pour augmenter ses ventes pour sa procédure de soin du visage de vampire. Un épisode de Keeping Up With The Kardashians a vu Kim subir le traitement qui tire le sang de votre visage et le remet en place (sérieusement) et depuis lors, le médecin utilise le visage de Kim pour des publicités.

Kim a poursuivi Charles pour “violation du droit d’auteur, violation de marque enregistrée, fausse association, violation du droit de publicité et violation de la marque de commerce de Californie”. Elle a ajouté dans son cas: «Le défendeur Charles Runels est médecin en Alabama. De façon caractéristique, il se décrit lui-même comme le« médecin de l’orgasme »et le« calvin Klein de la médecine ».» The Blast rapporte maintenant que Kim a réglé l’affaire. Charles a accepté une injonction, lui interdisant d’utiliser le nom ou la ressemblance de Kim pour sa procédure. S’il le fait, Kim (et son entreprise Kimsaprincess Inc.) le poursuivront pour de grosses sommes d’argent.

Lorsque Kim a poursuivi le médecin pour la première fois, elle a précisé que si jamais elle acceptait de faire de la publicité avec lui, ce serait un accord à huit chiffres. À ce stade, il ne peut pas se le permettre.

