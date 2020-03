Kim Kardashian répond à une fuite téléphonique de Kanye West-Taylor Swift

Kim Kardashian s’exprime suite à la fuite de l’appel téléphonique entre Kanye West et Taylor Swift.

Au cours du week-end, la version complète de la conversation de Kanye avec le chanteur Lovers a été divulguée en ligne, quatre ans après que Kardashian a publié des extraits de l’infâme appel sur Snapchat. Dans la version intégrale, West parle à Swift de sa chanson Life of Pablo “Famous” et lui demande de la publier sur sa page Twitter.

Swift a soutenu qu’elle n’a jamais été informée des paroles controversées, “J’ai rendu cette chienne célèbre.” Après la fuite de la nouvelle vidéo, les fans de Swift se sont sentis convaincus qu’elle disait la vérité et ont lancé une #KanyeWestIsOverParty sur les réseaux sociaux.

Lundi, Swift a consulté ses histoires Instagram pour traiter les images divulguées. “Au lieu de répondre à ceux qui me demandent ce que je pense des séquences vidéo qui ont été divulguées, prouvant que je disais la vérité tout le temps à propos de * cet appel * (vous savez, celui qui a été enregistré illégalement, que quelqu’un a monté et manipulé dans afin de m’encadrer et de me mettre, ma famille et mes fans en enfer pendant 4 ans) », a écrit le chanteur. “Glissez vers le haut pour voir ce qui compte vraiment.”

Elle a également profité de ce moment pour soutenir deux organisations aidant à lutter contre la pandémie de coronavirus, Feeding America et l’Organisation mondiale de la santé, et a révélé qu’elle avait fait des dons à chacune. «Si vous en avez la possibilité, veuillez vous joindre à moi pour faire un don pendant cette crise», a-t-elle dit à ses abonnés.

Plus tard dans la soirée, Kardashian a riposté sur les réseaux sociaux en traitant Swift de menteur. “@ Taylorswift13 a choisi de relancer un vieil échange – qui à ce moment-ci se sent très égoïste étant donné les souffrances auxquelles sont confrontées des millions de vraies victimes en ce moment”, a tweeté le magnat de la beauté. «Je n’ai pas ressenti le besoin de commenter il y a quelques jours, et je suis en fait vraiment gêné et mortifié de le faire en ce moment, mais parce qu’elle continue d’en parler, j’ai l’impression de ne pas avoir le choix, mais pour répondre parce qu’elle ment. “

Elle a poursuivi: «Pour être clair, le seul problème que j’ai jamais eu à propos de la situation est que Taylor a menti par le biais de son publiciste qui a déclaré que« Kanye n’a jamais appelé pour demander la permission… »Ils ont clairement parlé, alors je vous laisse tous le voir. Personne n’a jamais nié que le mot «salope» ait été utilisé sans sa permission », a poursuivi Kardashian. «Au moment où ils ont parlé, la chanson n’était pas encore entièrement écrite, mais comme tout le monde peut le voir dans la vidéo, elle a manipulé la vérité de leur conversation réelle dans sa déclaration lorsque son équipe a dit qu’elle avait décliné et l’a averti de publier une chanson. avec un message misogyne si fort. “

Elle a également répondu à l’affirmation de Swift selon laquelle elle était aveuglée par les paroles. «Le mensonge n’a jamais été à propos du mot chienne, c’était toujours s’il y avait un appel ou non et le ton de la conversation. Je n’ai jamais édité la séquence (un autre mensonge) – je n’ai posté que quelques clips sur Snapchat pour faire valoir mon point de vue et la vidéo complète qui a récemment fuité ne change pas le récit », a tweeté Kardashian. “Pour ajouter, Kanye en tant qu’artiste a parfaitement le droit de documenter son parcours et son processus musical, tout comme elle l’a fait récemment à travers son documentaire.”

“Kanye a documenté la création de tous ses albums pour ses archives personnelles, mais n’en a jamais sorti pour la consommation publique et l’appel entre les deux serait resté privé ou serait allé à la poubelle si elle n’avait pas menti” m’a forcé à le défendre », a-t-elle ajouté. «Ce sera la dernière fois que j’en parlerai car honnêtement, personne ne s’en soucie. Désolé de vous ennuyer tous avec ça. Je sais que vous traitez tous des questions plus sérieuses et importantes. »

La journaliste de Swift a également répondu aux tweets de Kim en republiant sa déclaration “non révisée” sur l’appel téléphonique.

“Je suis le publiciste de Taylor et voici ma déclaration originale NON ÉDITÉE”, a tweeté Tree Paine. “Btw, lorsque vous retirez des pièces, c’est l’édition.”

Elle a également ajouté: «P.S. qui avez-vous énervé pour divulguer cette vidéo? “