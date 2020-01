Kim Kardashian révèle les 2 choses que son père lui a dit qu’elle ne serait jamais capable de faire

Kim

Kardashian West s’est fait un nom depuis que sa famille

émission de télé-réalité,

Kardashians, créé en 2007. Kardashian West est maintenant un entrepreneur

vaut des millions, et elle a récemment suivi les traces de son père en

prendre des cours de droit.

Kardashian West a eu une relation très forte avec son père au cours de sa vie. Et elle a récemment révélé les deux choses qu’il lui avait dit qu’elle ne pourrait jamais faire.

Kim Kardashian West | Astrid Stawiarz / .

Le père de Kim Kardashian West est décédé en 2003

Le nom de Robert Kardashian est devenu largement connu au milieu des années 1990. Kardashian a siégé sur O.J. L’équipe de défense de Simpson lors des procès pour meurtre de Nicole Brown Simpson et Ron Goldman. Kardashian, qui était un ami de longue date des Simpsons (tout comme son ex-femme, Kris Jenner), s’est tenu aux côtés de l’ancien footballeur pendant toute la durée du procès.

Une décennie plus tard, Kardashian a reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage. Le cancer le rattrapa rapidement; Kardashian est décédé seulement deux mois après son diagnostic, en septembre 2003. Il a laissé derrière lui quatre enfants: Kourtney, Kim, Khloé et Robert Kardashian Jr. Depuis lors, la famille s’est encore fait un nom.

Robert Kardashian et O.J. Simpson lors de son procès pour meurtre en 1995 | Vince Bucci / . via .

Kardashian West est imparable depuis la création de «KUWTK»

Quand KUWTK

créé en 2007, les Kardashian n’étaient à peu près sur le radar de personne. Mais

leur spectacle a apporté à la fois du théâtre et de la comédie, et il est lentement devenu l’un des plus

émissions de télé-réalité bien connues de tous les temps. La famille a commencé à devenir célèbre, et Kim

Kardashian West a toujours été à l’avant-garde de la prise de contrôle de Kardashian.

Depuis la première de l’émission, Kardashian West a reçu des milliers d’opportunités commerciales. Mais ses succès ont été parmi ses plus récents. En 2017, Kardashian a lancé KKW Beauty et KKW Fragrance, qui ont tous deux connu un énorme succès. En 2019, elle a lancé sa ligne de shapewear, Skims, avec de nouvelles versions qui continuent de se vendre en quelques minutes.

Son père a plaisanté une fois qu’il y avait deux choses qu’elle ne pouvait pas faire

En grandissant, les parents de Kardashian l’ont toujours poussée à faire de son mieux. Mais son père plaisantait avec elle qu’il y avait deux choses qu’elle ne pouvait pas faire, peu importe ses efforts. Kardashian West a récemment révélé dans une vidéo avec Kylie Jenner que son père se moquait de la façon dont elle se maquillait.

«Il me dit:« Je parie qu’il y a deux choses que vous ne pouvez pas faire dans la vie », et je me suis dit:« Quoi? »Et il disait:« Ferme la bouche quand tu mets du mascara et passe devant un miroir sans en y regardant ”, a révélé Kardashian West.

Le père de Kardashian West serait certainement fier de tout ce qu’elle a fait

Le père de Kardashian West plaisantait évidemment sur les choses qu’elle «ne peut pas faire» – et il serait certainement fier de tout ce qu’elle a accompli aujourd’hui. La fondatrice de Skims vaut près de 400 millions de dollars et elle possède plusieurs marques à succès. Elle est également heureuse et mariée avec quatre jeunes enfants, et les fans soupçonnent qu’elle et son mari Kanye West pourraient en avoir plus. Bien que son père ne soit pas là pour être avec elle à travers toutes ses réalisations, il sourit certainement de quelque part à tout ce que ses enfants ont pu faire depuis son décès.