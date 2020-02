Kim Kardashian révèle sa commande de malbouffe, de triche et de Starbucks préférés

Le régime alimentaire de Kim Kardashian est principalement propre et nutritif, mais cela ne signifie pas qu’elle n’aime pas non plus parfois une collation de malbouffe de plaisir coupable. Kardashian a préparé certains de ses plats favoris et sa commande Starbucks incontournable dans une série de tweets sur son alimentation.

Kim Kardashian | Rodin Eckenroth / WireImage

Le Q&A Twitter de Kardashian révèle

Kardashian a révélé beaucoup de choses sur ses habitudes alimentaires lors d’une séance de questions-réponses avec des fans le 3 février sur Twitter, en commençant par professer son amour pour les gaufres grille-pain. Elle a tweeté: «Qui a eu ces mini gaufres Eggo à la cannelle? OMGGGG ce sont les meilleurs l! MON amour pour Eggos n’a jamais disparu depuis le lycée. »

Elle a ajouté: «J’ai envie d’Eggo! Je pensais que ça disparaîtrait mais ce n’est pas le cas. Dois-je y aller ou me contrôler? “

Cela a lancé quelques questions sur ce que Kardashian mange, à commencer par quelqu’un évoquant le retour de Dunkaroos, quand ils ont demandé: «avez-vous vu des dunkaroos revenir! votre impact! @KimKardashian. »Elle a répondu:« STOP !!!! Mes favoris !!!! »(Elle avait tweeté en 2018 qu’elle était« obsédée »et voulait qu’ils reviennent, nous devons donc remercier Kardashian.)

Avec son admission de fringales est venue l’inévitable curiosité

pour savoir si elle est enceinte, ce qu’elle a abattu rapidement, tweetant: «Pas question!

J’ai juste faim. “

Ses aliments préférés et ses plats de triche sont tellement comparables

Kardashian a peut-être accès à un réfrigérateur et à un garde-manger plein d’options biologiques, mais en ce qui concerne son choix pour un repas de triche, elle est plutôt piétonne.

Quand un fan a posé des questions sur son repas de triche préféré, elle a répondu: «Eggos je suppose ou Top Ramen. Mais vraiment, c’est juste à la maison. Cela dépend de la ville dans laquelle je me trouve. “

Chrissy Teigen a pesé avec un hack Eggos dans lequel Kardashian était, tweetant: «J’aime remplir chaque carré avec un peu de beurre salé et les couper en lanières par leur grille, puis Mme Buttersworth à tremper. Fais le. Nous n’avons qu’une seule vie. »Kardashian a répondu:« En route pour la cuisine maintenant. »

Interrogée sur son type de minerai préféré, Kardashian a partagé: «Big Stuff Oreos. Ils les ont abandonnés il y a des années. S’il vous plaît, Oreo, ramenez-les @nabisco. »

Quant à une fan qui s’est demandée quelle était la collation préférée de la star de télé-réalité, elle a partagé: «J’adore les Cheetos. OMG Cheetos souffle aussi et Doritos parfois. »Rien de piquant pour elle, cependant, comme elle l’a expliqué:« Je déteste HOT n’importe quoi! Je déteste quoi que ce soit Spicey. Je sais que cela va être très impopulaire pour beaucoup de gens, mais je n’aime pas ça. Les Cheetos réguliers pour moi ou les bouffées de Cheetos sont mon préféré. »

Sa commande Starbucks n’est pas aussi particulière que vous pourriez vous y attendre

Kardashian a également été interrogée sur son «aller boire un verre Starbucks» et a surpris les fans avec sa commande assez simple.

Le créateur de Skims a noté: «Petit chai latte au soja ou moka au chocolat blanc de plus petite taille avec de la crème fouettée. Ils doivent être de la plus petite taille ou ils ne me goûtent pas la même chose. “

Certains fans ont souligné la taille / le rapport des boissons, avec un utilisateur de Twitter notant: «Oui, les mesures dans le« petit »sont spécifiques à cette taille, donc si jamais vous voulez un grand (venti), vous pouvez simplement leur demander de l’échelle à cette taille. “

Kardashian a partagé certains de ses favoris de régime à base de plantes

De nombreux fans souhaitaient en savoir plus sur son alimentation à base de plantes, ce qu’elle a confirmé, en disant: «Je mange principalement à base de plantes. Plus de viande. ”

Parmi ses préférées, il y a le brocoli ou la soupe de maïs et elle a partagé: «Gruau et saucisse végétalienne pour le petit déjeuner, les tacos végétaliens sont mes préférés pour le déjeuner! Les salades sont bonnes aussi! ”

Elle aime aussi les «smoothies à la mousse de mer» et sa façon préférée de manger des pommes de terre est cuite au four ou comme des frites, clarifiant, «mais des frites maigres et non épaisses… Je n’aime pas non plus les frites de gaufre ou les frites de patates douces.»